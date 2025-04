Trump firma decreto para judicializar a "ciudades santuario" que protegen a migrantes

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: Web

29-04-25.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto presidencial para judicializar a las ciudades del país que no colaboran con los agentes de Migración.



La orden ejecutiva instruye a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional a elaborar una lista de las localidades —conocidas como “ciudades santuario”— que “obstruyen el ejercicio de la ley federal de inmigración”.



Una vez el Gobierno identifique estas jurisdicciones, el presidente instruyó a estos dos departamentos a tomar las acciones legales “necesarias” en su contra, entre ellas congelar los fondos federales que las ciudades santuario reciban.



En el decreto, firmado esta tarde en la Oficina Oval, el presidente acusa a las jurisdicciones que no colaboran con las autoridades migratorias federales de estar incurriendo en una “insurrección ilegal”.



Las medidas de los gobiernos santuario han sido defendidas por las autoridades locales y organizaciones, que aseguran que fortalecen la relación entre la Policía local y las comunidades migrantes, lo que permite que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin miedo a ser deportadas.



Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no constituye una falta penal, sino civil.



Junto con el decreto contra las ciudades santuario, Trump firmó hoy otra orden ejecutiva para recrudecer su política antimigrante.



La segunda va dirigida a las fuerzas del orden público, y pide al Gobierno dar apoyo legal a los agentes acusados de abusos o mala conducta, relajar las restricciones existentes a sus acciones, así como dotarlos de equipo y armamento militar.



El Gobierno de Trump ha estado firmando cada vez más acuerdos entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para facultar a los agentes de Policía en todo el país para arrestar a migrantes. En total, se han suscrito más de 456 acuerdos de este tipo, según datos de ICE.

