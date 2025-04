España declara el estado de emergencia nacional tras el apagón masivo

Personas comprando en un supermercado de Pamplona, España

28 de abril de 2025.- El ministro del Interior de España, Fernando-Grande Marlaska, habría firmado este lunes un decreto para declarar la emergencia de interés nacional en las comunidades autónomas que, habiendo resultado afectadas por el apagón de este lunes, así lo soliciten, recoge La Sexta, que cita fuentes del Ministerio.



El medio llama a recordar que, según las leyes locales, se considerarán como emergencias nacionales aquellas situaciones "que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación" de normas vinculadas a "los estados de alarma, excepción y sitio".



Además se incluyen en esta categoría "aquellas [situaciones] en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten" a las distintas regiones y demanden "una aportación de recursos a nivel supraautonómico" o las que "requieran una dirección de carácter nacional".



Asimismo, se precisa que la declaratoria puede provenir por iniciativa del titular de Interior, pero también "a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del Gobierno", como de hecho ya lo han solicitado los representantes de Andalucía, la Comunidad de Madrid y Extremadura, según divulgó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Posteriormente, se sumó la Región de Murcia.

¿Qué implica?



Una vez concretada la declaratoria, la conducción de las acciones orientadas a atender la emergencia recaerán sobre Grande-Marlaska. Estas incluyen "la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado", en apego a lo dispuesto en la ley para estados de alarma, excepción y sitio, y en otras normas.



Del mismo modo, "en función de la gravedad de la situación", el ministro "podrá […] requerir la colaboración de las diferentes administraciones públicas que cuenten con recursos movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio".

¿Qué se sabe del apagón?



Esta jornada, se produjo un apagón generalizado que afectó los territorios de España y Portugal en la península ibérica, así como zonas de Andorra y Francia. Todavía no está claro qué causó el evento, pero el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó que "no hay indicios de ningún ciberataque".



Tampoco se hay consenso en torno a la duración del fallo. Más temprano, la compañía eléctrica de Portugal, Redes Energéticas Nacionais (REN), atribuyó lo sucedido a "un raro fenómeno atmosférico" y sostuvo que la restitución de la electricidad podría llevar hasta una semana.



Las autoridades de Madrid, encabezadas por la presidenta de la comunidad autonómica, Isabel Díaz Ayuso, solicitaron el despliegue de fuerzas policiales para "colaborar" en la gestión de la crisis. Por su lado, el alcalde madrileño, José Luis Rodríguez-Almeida, justificó el pedido al expresar preocupación sobre la eventual ocurrencia de saqueos durante la noche.



El personal de la compañía estatal de trenes (Renfe) previó evacuar entre 30.000 y 36.000 personas que quedaron atrapadas en las vías por causa del fallo eléctrico, reseña EFE, que cita fuentes próximas a la empresa.



De acuerdo con los últimos reportes de Red Eléctrica española, a las 19:21 (hora local), se ha recuperado 20 % "de la demanda" en España peninsular y se ha energizado el 45 % "de los parques de subestaciones de transporte".



La compañía refirió asimismo que se ha avanzado en la recuperación del servicio en zonas de las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Navarra y el País Vasco. Adicionalmente, se comunicaron avances en la reenergización de sectores de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.



En regiones como Albacete, la población hizo filas frente a comercios minoristas para adquirir insumos esenciales como papel sanitario, bidones de agua, velas, linternas, radios de pila, pilas y bocadillos.