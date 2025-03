España: Alerta por temporal en Andalucía, inundaciones, cultivos afectados y caminos intransitables

Inundaciones por temporal en Andalucía, España

26 de marzo de 2025.- Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), este ha sido el mes de marzo más lluvioso desde el año 2018 y el exceso de agua afectó especialmente a los cultivos hortícolas, cereales y plantaciones cítricas, siendo estas últimas unos de los productos principales de los agricultores en varias provincias.



La provincia de Sevilla y el Bajo Guadalquivir resultan hasta el momento como las zonas más afectadas con numerosos desperfectos en infraestructuras principalmente en las zonas rurales.



En Sevilla, los cultivos de secano como el girasol y el garbanzo aún no han podido sembrarse debido a la saturación del suelo. Además, los cereales de invierno están sufriendo enfermedades fúngicas y asfixia radicular, lo que compromete su desarrollo y producción.



Mientras tanto, en el Bajo Guadalquivir, los cultivos de guisantes están experimentando podredumbre en las raíces, mientras que otras hortalizas como el coliflor, brócoli, repollo entre otros, no pueden ser recolectadas por la imposibilidad de acceder al campo debido al barro y el encharcamiento.



«No hay mal que por bien no venga» es el mensaje que están dando las autoridades españolas ante la situación, puesto que en medio de las afectaciones, las persistentes lluvias ubican los pantanos en Andalucía a un 70%, cuando las reservas de agua por ejemplo en los principales pantanos de esta comunidad autónoma española, estaban por debajo del 30% y actualmente se encuentran en una situación del 50%. En este contexto, las autoridades estudian medidas para eliminar las restricciones llevadas a cabo por parte de la sequía que afectó en estos últimos cinco años, medidas que se van a ir cumplimentando en los próximos días.



La temporada de lluvias todavía no termina, aunque la primavera inició en esta región, lo que sí señalan las agencias meteorológicas, es que el el tiempo estable se puede mantener en las próximas horas, aunque la posibilidad de nuevas lluvias y borrascas no se descarta hasta finales del mes de abril.



La COAG reconoce que las lluvias han permitido mejorar las reservas hídricas y aliviar la sequía en el conjunto del país, sin embargo, advierte de que el exceso de agua y las dificultades para trabajar el campo están generando importantes pérdidas en Andalucía. La organización agraria solicita medidas urgentes de apoyo para los agricultores afectados, así como una evaluación detallada de los daños para canalizar ayudas y soluciones efectivas en las zonas más perjudicadas.