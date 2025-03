Exigen en Argentina juicio y castigo a dictadores genocidas

Miles de argentinos se movilizaron ayer para rememorar los efectos del golpe militar de hace 49 años

25 de marzo de 2025.- Cientos de miles de argentinos se movilizaron ayer en distintos puntos del país para recordar las consecuencias del último golpe militar, al cumplirse 49 años del inicio de una de las etapas más oscuras y crueles de la nación sudamericana, con la demanda de juicio y castigo a los genocidas y la desclasificación de archivos para conocer el paradero de los bebés apropiados por los militares y los 30 mil desaparecidos.



Con la consigna ¡Madres de la Plaza, el pueblo las abraza!, se llevó a cabo el acto por la Memoria, la Verdad y la Justicia, convocado por organismos defensores de los derechos humanos, partidos políticos opositores, sindicatos y movimientos sociales y de estudiantes que bloqueó el centro de Buenos Aires en un día feriado en Argentina.



Un documento leído por los convocantes asentó que con los 30 mil (desaparecidos) como bandera, con las Madres y las Abuelas, con los sobrevivientes de los campos de concentración, con los hijos, las hijas, los nietos y las nietas de los detenidos desaparecidos, y con el conjunto de organismos de derechos humanos, venimos a decirle a (el presidente Javier) Milei que la memoria es nuestra herramienta.



Denunciaron el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de los sitios de memoria y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, así como el hostigamiento y precarización del Banco Nacional de Datos Genéticos



Organismos de derechos humanos ubican en 30 mil la cifra de desaparecidos durante la dictadura (1976-1983), mientras Abuelas de Plaza de Mayo buscan a unos 400 niños que fueron robados al nacer durante el cautiverio clandestino de sus madres.



En esta larga lucha llevamos 139 casos resueltos. Hace apenas dos meses restituyeron la identidad de un nieto y una nieta que nunca habían sospechado su origen. Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos a todos, nunca es tarde, clamó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, una de las oradoras del acto.



El Estado debe garantizar la restitución de nietas y nietos, agregó. La apropiación es una desaparición forzada y hasta que no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo.



Entre la multitud abundaron carteles contra el gobierno de ultraderecha de Milei, que niega que haya habido 30 mil desaparecidos.



¡Milei, basura, vos sos la dictadura!, corearon los manifestantes con banderas argentinas y pañuelos con la leyenda: nunca más.



Hoy siento que tenemos que estar acá, más que nunca, para que no se pierda la memoria del horror que vivió Argentina, no se puede negar la historia, declaró a la agencia Afp María Eva Gómez, empleada de 57 años que marchó con su marido y sus tres hijos adolescentes.



Estamos en una democracia que costó mucha sangre inocente, la única forma de mantenerla es teniéndolo presente, subrayó.



La marcha se desarrolló en forma pacífica y sin la intervención de la policía, que se abstuvo de aplicar un polémico protocolo de seguridad cuyo despliegue en una protesta de jubilados hace unas semanas derivó en una feroz represión, que dejó a Pablo Grillo, reportero gráfico, con fractura de cráneo por un disparo policial de gas lacrimógeno.



En el documento que leyeron los organismos de derechos humanos condenaron el uso de la fuerza contra las movilizaciones de los jubilados, exigieron la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la derogación de su protocolo represivo.



Hace 48 años, Rodolfo Walsh difundía su carta abierta a las juntas militares en la cual denunciaba la miseria planificada, consecuencia del plan económico entonces implementado. Conocemos bien a los que se beneficiaron con la sangre de los y las 30 mil, señalaron.



Hoy, son esos mismos grupos económicos los que se benefician del gobierno de Milei y (su vicepresidenta) Victoria Villarruel, para implementar el mismo modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del pueblo, con la exorbitante concentración del capital y una maximización de sus ganancias, arrasando con los derechos conquistados.



El gobierno no realizó actividades oficiales, aunque Milei difundió en X un video de 19 minutos de duración bajo la leyenda Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa, que instó a que se recuerde a las víctimas de los grupos armados de izquierda para completar la memoria histórica en Argentina, al continuar con su práctica del negacionismo.



El video elaborado y narrado por Agustín Laje, politólogo de extrema derecha que asesora al presidente, se asemeja a uno similar publicado hace un año, en el cual Milei y Villarruel negaron que hubiera 30 mil desaparecidos y aseguraron que hubo una guerra, manteniendo la teoría de los dos demonios, con el fin de atacar la lucha por los derechos humanos, a las víctimas de la última dictadura cívico-militar y a toda la dirigencia política y civil que las defendió en estos 41 años de democracia.