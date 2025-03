Trump y Zelensky

24 de marzo de 2025.- Tras las reuniones que se han realizado entre Ucrania y Estados Unidos como mediador para poner fin a la guerra o llegar a acuerdos concretos, parece haber obtenido resultados.



Según reseña Actualidad RT, Estados Unidos y Ucrania han llegado a un acuerdo sobre el acceso a tierras raras en el territorio ucraniano y el documento será firmado en un futuro próximo.



Refiriéndose al secretario del Tesoro de EE.UU., Trump dijo: "Scott Bessent me ha dicho que el acuerdo sobre tierras raras está a punto de concluirse y que lo firmarán en breve".



Durante una reunión del Gabinete, el presidente indicó a los periodistas que Washington y Kiev están abordando la posibilidad de que empresas estadounidenses tengan la propiedad sobre las centrales nucleares de Ucrania.



Asimismo, manifestó que se está tratando el asunto de las líneas de demarcación en Ucrania como parte de los esfuerzos para poner fin al conflicto ruso-ucraniano.



A finales de febrero, EE.UU. y Ucrania no firmaron un acuerdo sobre el subsuelo y tierras raras ucranianas después de que la reunión entre Donald Trump y Vladímir Zelenski terminara en una disputa. No obstante, en un mensaje compartido en las redes sociales el 4 de marzo, Zelenski aseguró que Kiev está preparado para firmar el acuerdo sobre minerales "en cualquier momento y en cualquier formato conveniente".



Según el presidente estadounidense, Washington quiere utilizar las tierras raras ucranianas en muchos ámbitos, como la inteligencia artificial y las armas.



La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comunicó que Trump considera que la posesión de centrales de energía ucranianas por parte de Washington sería la mejor protección para esa infraestructura. Según la vocera, el presidente le hizo la propuesta a Zelenski cuando abordaron el tema del suministro eléctrico y las centrales nucleares de Ucrania durante la reciente conversación telefónica.



No obstante, Zelenski negó haber discutido durante la llamada la posibilidad de que las centrales nucleares ucranianas sean controladas por el país norteamericano. El líder del régimen ucraniano aseguró que no ofreció a Washington la opción de obtener el control de las instalaciones y manifestó que la conversación se centró específicamente en la central nuclear de Zaporozhie —la más grande de Europa, ubicada en la provincia homónima, que pasó a formar parte de Rusia tras la celebración de un referéndum— y la posibilidad de inversión estadounidense en ella.