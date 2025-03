EEUU sanciona a Cristina Kirchner por "corrupción"; la ex presidenta acusa a Milei de estar detrás de la medida

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner Credito: AP

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, criticó este viernes a los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, después de que el Departamento de Estado le prohibiera el ingreso a ella y sus familiares a Estados Unidos por su “participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público”.



“¿Será por una cripto estafa? Porque, la verdad, no hice ninguna cripto estafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija, menos”, expresó con ironía, la presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronista), en su cuenta de X, haciendo referencia al caso $LIBRA, por el cual está investigado Milei.



Fernández también recordó las causas judiciales de Trump, que en mayo de 2023 fue condenado por abusar sexualmente y difamar a la escritora Elizabeth Jean Carroll, que en enero del año pasado fue encontrado culpable.



“¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? Tampoco… Ninguna de las dos”, agregó Fernández.



En referencia a la exactriz de cine porno Stormy Daniels, quien denunció que fue obligada por el abogado de Trump a firmar un acuerdo de confidencialidad antes de las elecciones de 2019, aunque el magnate republicano fue condenado, no tuvo que ir a la cárcel ni pagar una multa.



El Gobierno estadounidense anunció este viernes sanciones que las sanciones de ingreso contra Fernández y su familia también se extienden al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.



“Abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al Gobierno argentino”, indicó un comunicado oficial de la Secretaría de Estado.



La Justicia argentina confirmó la condena a seis años de prisión e «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos» contra Fernández, pero el fallo no está firme, el pasado 14 de febrero presentó un recurso para revocar la condena, mientras que la Fiscalía argentina solicitó elevar la pena a 12 años.



Por su parte, Fernández opinó que Trump “todavía no digirió, (…) haberle ordenado al FMI darle 45.000 millones de dólares a su amigo Mauricio Macri (expresidente 2015-2019) para ayudarlo en su campaña por la reelección presidencial, le hayamos ganado esas elecciones”.



“¿Y ahora? ¿Le van a volver a dar 20 mil millones de dólares al Presidente de la cripto estafa? Acuérdense que tampoco va a reelegir. En mi barrio le dicen ‘gastar pólvora en chimangos’. El problema es que su gobierno después se lo hace pagar a todo el pueblo argentino”, agregó.



Milei se hizo eco de la decisión del gobierno estadounidense, que difundió en sus redes sociales y lo acompañó con la frase: “Che Cristina… Fin”, en alusión a la serie de tuits que le dedica la expresidenta y el remate que utiliza el vocero presidencial, Manuel Adorni, para brindar comunicados.



“No pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados que fue un pedido tuyo. A vos solito no te da la nafta (carece de recursos), ni en la economía, ni en la política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump ¡Se nota mucho Milei!”, respondió Fernández al tuit del presidente.



Con información de EFE