Juez interroga a administración Trump sobre si ignoró orden de devolver el vuelo de deportación de venezolanos

18 de marzo de 2025.-El lunes, un juez federal cuestionó si el gobierno de Trump ignoró sus órdenes de regresar los aviones que transportaban deportados a El Salvador, una posible violación de la decisión que había emitido minutos antes, informó Prensa Asociada.

El juez de distrito James E. Boasberg se mostró incrédulo ante las afirmaciones del gobierno de que sus instrucciones verbales no eran válidas, que solo debía seguirse su orden escrita, que no podía aplicarse a vuelos que habían salido de EE. UU. y que el gobierno no podía responder a sus preguntas sobre las deportaciones debido a cuestiones de seguridad nacional.



"Creo que es una exageración", respondió Boasberg, señalando que la administración sabía, mientras los aviones despegaban, que estaba a punto de decidir si suspendería brevemente las deportaciones en virtud de una ley del siglo XVIII poco utilizada, invocada por Trump aproximadamente una hora antes.



"Solo pregunto cómo cree que mis poderes equitativos no se aplican a un avión que ha salido de Estados Unidos, incluso si está en espacio aéreo internacional", añadió Boasberg en otro momento.

El fiscal general adjunto, Abhishek Kambli, sostuvo que solo la breve orden escrita de Boasberg, emitida unos 45 minutos después de que hiciera la exigencia verbal, era válida. Esta no contenía ninguna exigencia de revertir los aviones, y Kambli añadió que era demasiado tarde para redirigir dos aviones que ya habían salido de Estados Unidos para entonces.