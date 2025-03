Argentina: Frente universitario inicia paro de 48 horas

Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) de Argentina va a paro

17 de marzo de 2025.- El Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) de Argentina iniciará hoy un paro de 48 horas y confirmó su participación el miércoles en una marcha en defensa de los jubilados.



En un comunicado, el FSUN explicó que la medida de fuerza tendrá lugar en respuesta a las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei y fue convocada como parte de un plan de lucha ante la pérdida salarial de los trabajadores y el desfinanciamiento estructural de los centros de altos estudios, hechos que tienen un impacto devastador en el sector.



Además, denunció que en enero solo fue aprobado un 1,5 por ciento de incremento de los sueldos y en febrero uno de 1,2, lo cual es considerado insuficiente.



El Gobierno no solo intensifica la crisis salarial de docentes y no docentes, sino que también desconoce el ámbito de negociaciones como espacio de discusión en el que se dirimen las diferencias, se encauzan los conflictos y se generan los acuerdos acerca del salario y las condiciones de trabajo, indica el texto.



De acuerdo con el comunicado, el desfinanciamiento es un grave problema que la comunidad educativa y la sociedad en general enfrentan.



Sin una ley de presupuesto para 2025, las instituciones se quedan otro año más sin un horizonte claro y con ello se afectan aspectos sustantivos como el desarrollo de proyectos académicos, la investigación y el sostenimiento del sistema de becas para estudiantes. En general, se pone en riesgo el funcionamiento básico, añade.



El Frente también expresó su preocupación e indignación por la fuerte represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad contra manifestantes que exigieron el respeto a los adultos mayores en los alrededores del Congreso la semana pasada.



La política que está llevando adelante este Gobierno no solamente es un ajuste salvaje sobre los trabajadores y los que menos tienen, sino una que anula todas las condiciones del Estado de Derecho. Para ello aplica una represión salvaje, señaló Marcelo Creta, de la Confederación de Trabajadores de la Educación.