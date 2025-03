Trump apela y solicita a la Corte Suprema que le permita poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento

Credito: Kenny Holston/The New York Times

17-03-25.-La administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema en una serie de apelaciones de emergencia este jueves que le permita avanzar con los planes para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, apoyando una teoría jurídica marginal que ya fue rechazada categóricamente por varios tribunales inferiores.



En una serie de apelaciones de emergencia, la administración Trump argumentó que los tribunales inferiores habían ido demasiado lejos al emitir órdenes judiciales a nivel nacional que bloqueaban la controvertida política, y pidió a los jueces que limitaran el impacto de esas órdenes.



Los tribunales de apelaciones han desestimado la solicitud del Gobierno de Trump de pausar los fallos de los tribunales inferiores que impusieron órdenes judiciales a nivel nacional sobre un decreto que firmó el primer día de su segundo mandato.



“Las órdenes judiciales universales han alcanzado proporciones epidémicas desde el inicio de la administración actual”, dijo el Departamento de Justicia a la Corte Suprema en sus apelaciones de emergencia. “Esas órdenes judiciales universales prohíben que un decreto del día 1 se aplique en cualquier parte del país, en relación con ‘cientos de miles’ de individuos no especificados que ‘no están ante el tribunal ni identificados por el tribunal’”.



Durante más de 150 años, los tribunales han entendido que el texto de la 14ª Enmienda garantiza la ciudadanía a cualquier persona “nacida o naturalizada en Estados Unidos”, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Un precedente histórico de la Corte Suprema de 1898 afirmó esa interpretación de la ley, y la corte moderna no ha mostrado ningún deseo de revisar esa decisión.



Sin embargo, algunos conservadores han argumentado que esas opiniones mantenidas durante mucho tiempo son incorrectas porque la 14ª Enmienda incluye una frase que indica que el beneficio se aplica solo a las personas que están “sujetas a la jurisdicción” de Estados Unidos. Según esta teoría, los inmigrantes indocumentados en el país están sujetos a la jurisdicción de su país de origen.



“Las órdenes judiciales universales han alcanzado proporciones epidémicas desde el inicio de la administración actual”, dijo el Departamento de Justicia a la Corte Suprema en sus apelaciones de emergencia. “Esas órdenes judiciales universales prohíben que un decreto del día 1 se aplique en cualquier parte del país, en relación con ‘cientos de miles’ de individuos no especificados que ‘no están ante el tribunal ni identificados por el tribunal’”.



Durante más de 150 años, los tribunales han entendido que el texto de la 14ª Enmienda garantiza la ciudadanía a cualquier persona “nacida o naturalizada en Estados Unidos”, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Un precedente histórico de la Corte Suprema de 1898 afirmó esa interpretación de la ley, y la corte moderna no ha mostrado ningún deseo de revisar esa decisión.



Sin embargo, algunos conservadores han argumentado que esas opiniones mantenidas durante mucho tiempo son incorrectas porque la 14ª Enmienda incluye una frase que indica que el beneficio se aplica solo a las personas que están “sujetas a la jurisdicción” de Estados Unidos. Según esta teoría, los inmigrantes indocumentados en el país están sujetos a la jurisdicción de su país de origen.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 850 veces.

La fuente original de este documento es:

CNN (https://cnnespanol.cnn.com/2025/03/13/eeuu/trump-corte-fin-ciudadania-por-nacimiento-trax)