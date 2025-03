EEUU: arrestan a casi 100 propalestinos por protestar dentro de Torre Trump en New York

Unos 150 manifestantes pro palestinos irrumpieron a la Torre Trump en New York

13 de marzo de 2025.- Casi 100 manifestantes propalestina fueron arrestados después de una manifestación masiva dentro de la Torre Trump de la ciudad de Nueva York para exigir la liberación de un activista de la Universidad de Columbia detenido para su deportación.



Escenas caóticas mostraron a oficiales del Departamento de Policía de Nueva York sacando a rastras a miembros del grupo Voz Judía por la Paz el jueves después de que llenaron el vestíbulo del edificio de la Quinta Avenida.



En total, unos 150 manifestantes entraron a la Torre Trump vistiendo camisetas rojas que decían "Los judíos dicen que dejen de armar a Israel" y portaban pancartas que decían "Oponerse al fascismo es una tradición judía" y "Luchar contra los nazis, no contra los estudiantes" y coreaban "¡Traigan a Mahmoud a casa ahora!".



Mahmoud Khalil, residente permanente de EU, casado con una ciudadana estadunidense y sin cargos por infringir ninguna ley, fue arrestado el sábado frente a su apartamento en la ciudad de Nueva York y se enfrenta a la deportación. Estudiaba en la Ivy League y participó en protestas para exigir la desinversión de la institución en Israel, tras el lanzamiento de una ofensiva israelí contra Gaza tras los atentados del 7 de octubre.



El presidente Donald Trump dijo que el arresto de Khalil fue el primero "de muchos por venir" y prometió en las redes sociales deportar a los estudiantes que, según él, participan en "actividades proterroristas, antisemitas y antiamericanas".



Sin embargo, los partidarios de Khalil afirman que su arresto constituye un atentado contra la libertad de expresión, y se han organizado protestas en otras partes del país. Cientos de personas se manifestaron el miércoles frente a un tribunal de Manhattan durante una breve audiencia sobre su caso.



En la protesta del jueves en la Torre Trump, la policía, apostada dentro y fuera del edificio de la Quinta Avenida, justo al lado de Central Park, antes de la manifestación, comenzó a arrestar a los manifestantes tras advertirles que se marcharan. En total, unas 98 personas fueron detenidas, según el New York Post.



The Independent se comunicó con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre las protestas en la Torre Trump.



Khalil, de 30 años, está detenido en un centro de detención de inmigrantes a más de mil 300 millas de distancia en Luisiana, aunque un juez de distrito detuvo temporalmente su deportación de Estados Unidos el lunes.



La Universidad de Columbia fue un foco central del movimiento de protesta propalestino que se extendió por los campus universitarios estadunidenses el año pasado y provocó más de 2 mil arrestos. Khalil, cuya esposa está embarazada de su primer hijo, completó sus requisitos para una maestría en Columbia en diciembre.



Khalil había sido “identificado, perseguido, detenido y está siendo procesado para su deportación debido a su defensa de los derechos palestinos”, dijo Ramzi Kassem, abogado del proyecto Creating Law Enforcement Accountability & Responsibility (CLEAR) en la Facultad de Derecho de CUNY, en la audiencia del miércoles.