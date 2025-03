Nuevo secretario general de la OEA revisará estatus legal de Venezuela

Albert Ramdin, nuevo secretario general de la OEA Credito: Web

11-03-25.-El nuevo secretario general de la OEA, el surinamés Albert Ramdin, indicó este lunes que va a ordenar una revisión legal de la membresía de Venezuela en el organismo.



“Lo primero que pediré es una opinión legal sobre el estatus de Venezuela en esta organización y no quiero un consejo unilateral, lo quiero de diferentes lados para poder entender realmente cómo abordamos el asunto”, dijo en una rueda de prensa, según EFE.



Cabe recordar que en 2017, el Gobierno de Nicolás Maduro denunció la Carta de la OEA para abandonar formalmente de la organización. Dicho proceso tarda dos años, pero en 2019 la OEA reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y decisión retirar la denuncia.



En la actualidad, el asiento de Venezuela en la OEA está desocupado.



“El tema de Venezuela en esta institución hay que mirarlo bien. Las personas que actualmente están en el poder en Venezuela, si no se les quiere llamar gobierno, dicen que no son miembros. Otros dicen que Venezuela sigue siendo miembro”, subrayó el nuevo secretario general, que en mayo reemplazará a Luis Almagro.



Asimismo, dijo estar a favor del diálogo con el Gobierno de Maduro.



“Para resolver los problemas es necesario dialogar. Si te excluyes de esa oportunidad, cierras la puerta a la influencia y la búsqueda de soluciones”, manifestó

