(VIDEO) Nuevo vuelo de prueba de Starship de la empresa de Elon Musk termina en una explosión

07-03-24.-Casi dos meses después de que una explosión dejó caer escombros en llamas sobre Turcas y Caicos, SpaceX lanzó el jueves otro enorme cohete Starship, pero perdió contacto minutos después del vuelo de prueba mientras la nave espacial se desintegraba en una caída descontrolada.Esta vez, se pudieron ver los restos de la más reciente explosión surcando los cielos sobre Florida. De momento se desconoce si se activó el sistema de autodestrucción de la nave espacial para hacerla estallar.El cohete de 123 metros (403 pies) despegó de Texas poco antes del atardecer. SpaceX recuperó la primera etapa del cohete en la plataforma con enormes brazos mecánicos, pero los motores de la nave espacial en la parte superior comenzaron a apagarse mientras se dirigía hacia el este en lo que se suponía que sería una entrada controlada sobre el océano Índico, a medio mundo de distancia. Se perdió el contacto con la nave espacial mientras giraba fuera de control.La nave espacial alcanzó casi 150 kilómetros (90 millas) de altitud antes de que aparecieran los problemas o que pudiera desplegar sus satélites simulados. De momento se desconoce dónde cayeron los restos, pero en redes sociales se publicaron imágenes desde Florida que captaron el momento de la caída de escombros en llamas, incluso cerca de Cabo Cañaveral.El vuelo tenía una duración programada de una hora.“Desafortunadamente, también pasó esto la última vez, así que ahora tenemos algo de práctica”, dijo Dan Huot, comentarista de vuelo de SpaceX, desde el lugar del lanzamiento.SpaceX confirmó más tarde que la nave espacial experimentó “un rápido desensamblaje no programado” durante el encendido del motor de ascenso. “Nuestro equipo comenzó de inmediato la coordinación con los funcionarios de seguridad para implementar las respuestas de contingencia planeadas con antelación”, dijo la empresa en un comunicado.Starship no alcanzó la misma altura ni la misma distancia que la última vez.La NASA ha reservado a Starship para llevar a sus astronautas a la luna a finales de esta década. El presidente de la compañía, Elon Musk, tiene como objetivo llegar a Marte con Starship, el cohete más grande del mundo.Al igual que la última vez, Starship llevaba cuatro satélites simulados para liberar una vez que la nave alcanzara el espacio en lo que fue su octavo vuelo de prueba para futuras misiones. Eran similares a los satélites de internet Starlink de SpaceX, miles de los cuales orbitan actualmente la Tierra.Las aletas, computadoras y sistema de combustible de Starship fueron rediseñados en preparación para el próximo gran paso: llevar a la nave espacial de regreso a la plataforma de lanzamiento.Durante la última demostración, SpaceX capturó el cohete en la plataforma de lanzamiento, pero la nave espacial explotó varios minutos después sobre el Atlántico. No se reportaron lesiones ni daños significativos.Según una investigación que sigue en curso, una fuga de combustible provocó una serie de incendios que apagaron los motores de la nave espacial. El sistema de autodestrucción a bordo se activó como estaba planeado.SpaceX dijo que realizó varias mejoras en la nave espacial después del accidente, y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus iniciales en inglés) autorizó hace poco un nuevo lanzamiento de Starship.Estos cohetes son lanzados desde el extremo más al sur de Texas, cerca de la frontera con México. SpaceX construye actualmente otro complejo de Starship en Cabo Cañaveral, Florida, hogar de los cohetes Falcon más pequeños de la compañía que transportan astronautas y satélites a la órbita.