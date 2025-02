Ecuador. OEA y UE contradicen a Noboa y afirman que no detectaron irregularidades en las elecciones

Credito: Composición Aporrea-web

12-02-25.-La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó este martes que los resultados publicados por ente electoral de Ecuador “coinciden con los datos obtenidos a través del conteo rápido realizado por la Misión, manteniéndose dentro del margen de error”, contradiciendo así la denuncia del presidente Daniel Noboa de “irregularidades”.



En un comunicado, el organismo confirmó que los resultados reflejan que “habrá una segunda vuelta”. “Los resultados oficiales son aquellos emitidos por el CNE”, y aclaran que “las Misiones de la OEA no sustituyen a las autoridades electorales nacionales ni interfieren en sus atribuciones”.



Además, la misión dijo que “hasta el momento, no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección”. Sin embargo, instó a que “cualquier denuncia sea presentada ante las autoridades competentes”.



De cara a la segunda vuelta de las elecciones, la OEA reiteró su compromiso de seguir “acompañando el proceso electoral con imparcialidad y apego a los principios democráticos”.



Asimismo, la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) descartó un “fraude” en las elecciones generales ante las denuncias realizadas primero por la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, y tras publicarse los resultados, el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, reseñó Infobae.



En una comparecencia, el jefe de la misión de la UE, Gabriel Mato, resolvió que las elecciones en Ecuador fueron “transparentes, bien organizadas y pacíficas”.



“Nosotros no tenemos ni un solo elemento objetivo de que haya habido cualquier tipo de fraude”, dijo Mato.

