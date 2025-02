Colombia: campesinado y organizaciones sociales inician paro indefinido en La Guajira

Las organizaciones campesinas de la guajira colombiana reclaman el cumplimiento de las promesas del Estado

11 de febrero de 2025.- Las comunidades llevan años denunciando la falta de respuesta del Estado frente a temas como la reforma rural integral, la defensa de los territorios libres de minería, y la crisis del agua.



Más de 15 organizaciones sociales convocaron este lunes a un paro indefinido en las principales vías del departamento colombiano de La Guajira ante la falta de respuestas del Estado por los problemas que afectan a la región.



El exguerrillero Benedicto González, uno de los organizadores de la protesta, explicó en entrevista con Caracol Radio que las organizaciones campesinas reclaman el cumplimiento de promesas del Estado, como la implementación de una reforma rural integral. También señaló la necesidad de proteger los manantiales y evitar la explotación minera en territorios como el de Cañaverales, en el que las comunidades se oponen al extractivismo de carbón.



De acuerdo con la Cámara de Comercio de La Guajira, más del 95% de los promotores turísticos han suspendido actividades, lo que ha llevado a la cancelación de reservas. Además, sectores clave como el comercio y el transporte se han visto gravemente afectados, con interrupciones en la distribución de alimentos y otros bienes esenciales.



El gobierno departamental, por su parte, reconoció el descontento de las comunidades, pero también expresó su preocupación por los efectos de las protestas en la economía local.



A través de un comunicado oficial señaló que “el comercio, el transporte y el turismo son sectores clave en La Guajira. Entendemos el descontento de las comunidades, pero las protestas no deben paralizar el departamento ni afectar a miles de trabajadores que dependen de la movilidad comercial”.



Los organizadores del paro aclararon que las protestas no tienen como objetivo atacar al presidente Gustavo Petro, sino exigir que sean respetados los derechos que durante años han sido vulnerados.



Eleiner Gomez, quien participa en las protestas, enfatizó que “la Guajira está insegura; todos los días hay hurtos y muertos en múltiples municipios. Además de eso, necesitamos que nos tengan más en cuenta. Tenemos muchas necesidades en las comunidades, en los centros poblados, en las veredas; no tenemos agua y las vías terciarias están malas”.



Ante el creciente malestar, el Ministerio del Interior convocó a una mesa de trabajo con autoridades regionales y nacionales para encontrar soluciones y restaurar el orden público en la región.



En la mesa participarán representantes de los ministerios de Defensa, ambiente, Minas y Energía, así como organismos de control, la Gobernación de la Guajira y las alcaldías d ellos principales municipios afectados: Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha.