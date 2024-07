Bolivia: Luis Arce se defiende ante dudas de Milei y Morales frente a fallido golpe

Credito: Web

04-07-24.-El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo este miércoles 3 de julio que la “conflictividad” de su homólogo de Argentina, Javier Milei, no ayuda al “buen vecindario”, después de que el mandatario argentino considerara un “fraude” el fallido golpe militar del 26 de junio denunciado por el gobierno boliviano.



“No es de extrañarse (con) estas declaraciones que hace el señor Milei. Tiene conflictos con España; tiene conflictos con Brasil, tiene conflictos con Paraguay; ha tenido altercados con Chile también”, dijo Arce en entrevista con la AFP.



Inflexible crítico de la izquierda, Milei cuestionó la veracidad de la denuncia del gobierno de Arce respecto a la rebelión militar de hace una semana, cuando tropas con tanques asediaron por varias horas el palacio presidencial en La Paz, antes de replegarse.



A raíz de la posición asumida por el líder argentino, la cancillería boliviana llamó a consultas el lunes a su embajador en La Paz.



“Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista”, escribió Milei en X, sin mencionar a Arce.



“En realidad, creo que no ayuda al buen vecindario esas declaraciones; esa conflictividad que ha mostrado”, respondió el presidente boliviano.



También lamentó que el gobernante ultraliberal de Argentina coincida ahora con el expresidente Evo Morales, su exaliado y hoy mayor adversario político, quien señaló a Arce de haber fraguado un “autogolpe”.



“Lo que más nos extraña es la coincidencia que tiene Milei con Evo Morales”, a quien ha “tomado como fuente” para descalificar la sublevación militar, añadió Arce, líder del dividido Movimiento Al Socialismo (MAS) que fundó el expresidente indígena.



“Creo que Evo está a tiempo de decidir a qué lado de la historia quiere estar (...) porque claramente la posición que defiende el señor Milei no es una posición de izquierda, no es una posición progresista”, enfatizó el presidente boliviano.



A raíz de la asonada militar, han sido detenidos 22 militares activos, en retiro y civiles, entre ellos los tres excomandantes de las Fuerzas Armadas (ejército, aviación y marina).



El gobierno señaló al exjefe del ejército, general Juan José Zúñiga, de liderar la intentona golpista.



Al momento de su detención el mismo 26 de junio, el oficial dijo que Arce le pidió que prepara algo para levantar su popularidad, lo que el mandatario boliviano ha rechazado insistentemente.



La rebelión militar se produjo en momentos en que Bolivia atraviesa una crisis económica por la falta de dólares y combustible asociada a la caída de las exportaciones de gas, su principal fuente de divisas hasta 2021.



En su entrevista con la AFP, Arce destacó su decisión de levantar el uso de criptomonedas como medio de pago, para hacer frente a la escasez de dólares.

