Perú: movilizaciones de trabajadores de la Salud y Educación por falta de presupuesto

Los maestros marcharon en Lima y provincias. Se suspendieron las clases en varias regiones

25 de noviembre de 2023.- “A los congresistas les dan bono, a nosotros nos quitan lo ganado”. Esta es la frase que mejor resume la indignación que se vivió ayer en las calles del centro de Lima. Desde temprano, cientos de profesionales de la salud, uniformados ellos con batas y pantalones turquesas, guindas y blancos, marcharon hacia la sede del Parlamento en su primer día de huelga indefinida. Cuando llegaron a la av. Abancay se encontraron con cientos de docentes del Sutep, quienes —con banderolas y letreros en mano— cumplían un paro de 24 horas. Ambos gremios exigían un mayor presupuesto para sus sectores en el 2024 con el fin de que se cumplan los compromisos laborales pactados.



La medida de los trabajadores de la salud y maestros no solo se sintió en Lima, sino también en todas las regiones del norte y sur del país, en costa, sierra y selva. Por horas, los hospitales tuvieron problemas. Y en la provincia de Arequipa se suspendieron las clases escolares; mientras que en Ica se tuvieron que llevar sesiones virtuales.



“No al recorte salarial”



Previamente a su huelga indefinida, desde hace casi un mes, más de 57.000 profesionales de la salud que laboran en los nosocomios e instituciones del Minsa, entre enfermeras, obstetras, biólogos, nutricionistas, cirujanos dentistas, químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos, veterinarios, psicólogos y trabajadores sociales, han venido realizando plantones frente al Ministerio de Salud (Minsa).



Ellos se sienten burlados porque no se están cumpliendo los acuerdos pactados. En el 2017, estas federaciones firmaron un acta con el Minsa para que se implemente una nueva escala remunerativa dividida en cuatro tramos de aumento.



“En diciembre tocaba el último tramo; sin embargo, nos llevamos una gran sorpresa”, afirma la secretaria general de la Federación Nacional de Obstetras del Minsa, Haydeé Peña.



Resulta que sus aumentos programados de S/1.075 (para el primer nivel) y S/1.909 (para el último nivel) fueron reducidos a S/780 y S/1.565, respectivamente, durante la gestión del ministro de Salud, César Vásquez.



En palabras de él, se tuvo que hacer este cambio para que los más de 56.000 técnicos y auxiliares del Minsa reciban S/350 de aumento y no S/50. “Es una distribución equitativa”, dijo.



“No obstante, el ministro no debió hacernos un recorte de S/295 (primer nivel) y S/345 (último nivel) del monto acordado para aumentarles a los técnicos y auxiliares. Eso debió hacerlo con otro presupuesto”, reclama la enfermera Ketty Solier, del sindicato del hospital Loayza.



Respuesta del Minsa



Así, tras los primeros plantones y el anuncio de la huelga indefinida, el ministro Vásquez les pidió una tregua para coordinar con el Ministerio de Economía y la Comisión de Presupuesto del Congreso mayores recursos.



Ayer, él se presentó ante el Pleno y pidió apoyar su propuesta, en la Ley de Presupuesto 2024, para cumplir con los compromisos del 2017 y pueda pagarles a los profesionales sus aumentos sin recortes.



“Este es un conflicto agudizado por el ministro. Ahora necesita S/216 millones al año adicionales para cumplir con nosotros y los técnicos y auxiliares. Mientras no veamos eso, no depondremos la huelga”, responde Tomás Padilla, secretario general de la Federación de Cirujanos Dentistas del Minsa.



La medida de fuerza ayer fue declarada improcedente por el Ministerio de Trabajo. Por eso, según Vásquez y la oficina de Recursos Humanos del Minsa, en Lima metropolitana, el 97,71% de profesionales asistió a laborar con normalidad.



Otra fue la situación en Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Puno, Ayacucho, Arequipa, Moquegua e Iquitos, donde los protestantes cargaron el ataúd del ministro Vásquez. “El Gobierno no puede ser insensible con los héroes que brindaron su vida en la pandemia”, refirieron.



Los huelguistas esperan que el Parlamento pueda aprobar un mayor presupuesto. “Está en la cancha de los congresistas”.



Plantón de profesores



En Lima, los profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú (Sutep) empezaron temprano su plantón en el colegio Guadalupe. Luego, salieron de su local principal en dirección a la sede del Congreso. “Salimos a las calles para exigir que el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso cumplan con los acuerdos del convenio colectivo, como son el incremento del 6% del PBI para el sector educación, una mejor alimentación y salud emocional para los escolares; además de mejoras en la infraestructura frente al fenómeno de El Niño”, explica el dirigente Lucio Castro.



El plantón de los docentes se sintió fuerte en las regiones de Tacna, Ayacucho, Ucayali, Loreto, Puno, La Libertad, Cajamarca, Piura, Amazonas, Arequipa e Ica. Precisamente, en la antepenúltima tuvieron que suspender las clases escolares; mientras que en la última las sesiones fueron virtuales.



Desde el Congreso, la ministra de Educación, Miriam Ponce, señaló que este mes se cumplirá con un nuevo aumento de S/250 para los 400.000 maestros nombrados y contratados. También anunció que en el 2024 se pondrán en concurso 20.000 plazas de nombramiento.