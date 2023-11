Uruguay: José Mujica y Roger Waters sostienen cordial encuentro

Roger Waters y José Mujica

19 de noviembre de 2023.- El expresidente José Mujica y el músico británico Roger Waters se reunieron en Maldonado, al este de aquí, y compartieron activismos comunes, trascendió hoy.



Así lo informó en las redes sociales el Movimiento de Participación Popular (MPP), que integra el opositor Frente Amplio y encabeza Mujica.



En el encuentro participó también la esposa de Mujica, Lucía Topolansky, exsenadora y exvicepresidenta de la República. Tuvo lugar luego de que el Directorio Nacional del FA oficializara en Maldonado sus precandidatos a las elecciones de 2024.



“Se encontraron en un abrazo José Mujica, Lucía Topolansky y Roger Waters. No hay límite territorial ni lingüístico que impida la posibilidad de compartir un momento juntos”, publicó el MPP.



Roger se presentó el viernes ante unas 25 mil personas en el Estadio Centenario de esta capital, como parte de su gira denominada «This is not a drill» (Esto no es un simulacro).



El concierto y su presencia en Uruguay estuvieron rodeadas por presiones y pronunciamientos en contra del lobby israelí aquí, que provocó que incluso hoteles capitalinos le negaran el hospedaje al exlider de Pink Floyd.



Durante unas tres horas, bajo una tormenta de lluvias y centellas, Waters reafirmó sus posturas frente a la guerra, la agresión israelí al pueblo palestino y críticas al fascismo y el capitalismo.



“La admiración mutua por la trayectoria de ambos, cargada de afecto, se desarrolló después del recital que brindó el mítico artista inglés Roger Waters este viernes y del Plenario en Maldonado, con Pepe y Lucía”, suscribió el MPP.



“Waters, fundador de Pink Floyd y con más de 30 años de carrera solista, manifestó varias veces su fervor por la vocación de Pepe hacia las causas populares. Por su lado, Pepe reconoció la militancia y activismo de Waters a lo largo del mundo”, agrega el mensaje.



“La trayectoria de estos militantes políticos y sociales, reunida en un abrazo, es un faro para quienes buscamos romper cada ladrillo de nuestros propios muros y dejar el alma por una causa común y colectiva”, finaliza el MPP.