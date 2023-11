Brasil: asesinan a dos miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierras

Movimiento Sin Tierra MST Brasil

14 de noviembre de 2023.- Un hombre y una mujer, miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierras (MST, por sus siglas en portugués) fueron baleados mortalmente el sábado en el campamento Quilombo do Livramento Sitio Rancho Dantas, en el municipio de Princesa Isabel en Paraíba.



Los ahora occisos fueron identificados como Ana Paula Costa Silva de 29 años y Aldecy Vitunno Barros de 44, este último era coordinador del campamento.



“Es con extrema indignación y exigiendo justicia que el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra de Paraíba (MST) denuncia los asesinatos de Ana Paula Costa Silva y Aldecy Viturino Barros y pide que la policía realice investigaciones rápidas ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado “, comentarios sobre el MST-PB, en una nota de prensa.



La información preliminar apunta a que los dos tiradores que acabaron con las vidas de estos trabajadores rurales llegaron al lugar en motocicletas y abrieron fuego contra los ahora occisos.



“Como movimiento, reafirmamos nuestra lucha contra todas las formas de violencia. No hay segundo de silencio para nuestros muertos, sino toda una vida de lucha “, dijo el movimiento, en una nota.



Tras los mensajes de reclamo por parte del MST, la Policía Civil de Paraíba comenzó una investigación para esclarecer el crimen.



De momento, no se han registrado arrestos ni identificado sospechosos.