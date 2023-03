Vuelve caravana mundial por el fin del bloqueo de EEUU a Cuba

Carlos Lazo

26 de marzo de 2023.- Una vez más centenares de personas en ciudades de Estados Unidos y el mundo se unirán hoy en una gran caravana para reiterar al presidente Joe Biden que levante el bloqueo contra Cuba.



El activista Carlos Lazo, organizador del movimiento Puentes de Amor, al anunciar la víspera esta nueva edición de la jornada solidaria y de denuncia, dijo que ese cerco unilateral “asfixia y mata a la familia cubana”.



En declaraciones a Prensa Latina, Lazo recordó que la iniciativa liderada por su grupo se realiza el último domingo de cada mes y en esta oportunidad ya confirmaron acciones, además de Miami, en Seattle y Nueva York, así como en Vancouver, Quebec y Ottawa (Canadá), y en Panamá.



Durante la jornada de este domingo –precisó el profesor cubano residente en Seattle- también harán un tuitazo dirigido a Biden con similar solicitud.



Puentes de Amor es una de las organizaciones que integra la creciente ola de rechazo que dentro y fuera del territorio estadounidense exige el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la nación antillana hace más de seis décadas.



Biden prometió revertir las fallidas políticas hacia la isla de su antecesor, Donald Trump (2017-2021), pero dos años después de su llegada a la Casa Blanca apenas hay señales en esa dirección.



El 16 de mayo del pasado año, la administración demócrata dio a conocer algunas medidas en materia de visas, migración regular, viajes, remesas y ajustes a las regulaciones para transacciones con el sector no estatal que fueron bien recibidas; sin embargo, no tocaron la esencia misma del bloqueo.



Las autoridades cubanas expresaron al respecto en su momento que se trata de un paso limitado en la dirección correcta, pero que los anuncios no modificaban en lo absoluto el bloqueo ni las principales medidas coercitivas de las 243 adoptadas por la administración Trump.



El Gobierno de Estados Unidos mantiene a Cuba en la ilegal y calumniosa lista de países patrocinadores del terrorismo y en la nómina de entidades restringidas, por citar apenas dos ejemplos.