Rusia intentará recuperar los restos del dron de EEUU que cayó al mar Negro

Imagen satelital del Mar Negro

15 de marzo de 2023.- El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, afirmó este miércoles que Rusia intentará recuperar los restos del dron estadounidense que cayó en el mar Negro.



"No sé si los conseguiremos [los restos] o no, pero el hecho es que hay que hacerlo y lo haremos, seguro. Espero, por supuesto, que sea un éxito", aseguró el funcionario al periodista Pável Zarubin en una entrevista para el programa 'Moscú. Kremlin. Putin'.



A su vez, el director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Serguéi Naryshkin, señaló que Rusia tiene capacidad técnica para llevar a cabo una operación de este tipo.



Además, denunció que Estados Unidos explora activamente el mar Negro con diversos medios tecnológicos.



"Utilizan muy activamente todos los medios de reconocimiento espacial, visual y radioeléctrico", dijo Naryshkin al comentar el incidente ocurrido con el dron.



"Conocemos y comprendemos en detalle cuáles son los objetivos de los estadounidenses en relación con las actividades de reconocimiento y el uso de medios técnicos, y tratamos de identificar aquellos objetos que más les interesan", añadió.



Mientras tanto, Estados Unidos aún no ha podido recuperar los restos del dron y es poco probable que pueda hacerlo, según contó el martes a CNN el coordinador para Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.