La UE asegura que las sanciones no impiden la llegada de ayuda humanitaria a Siria

Los empleados del Centro de Protección Civil de la Unión Europea (UE) se encuentran en una oficina dotada de grandes monitores y mapas. En esa pequeña sala se habla de todo lo concerniente a la ayuda que pueden prestar los 27 Estados miembros del bloque, así como otros ocho países europeos. Desde hace días se está coordinando la ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto en Turquía y Siria. Anteriormente, organizar la ayuda para Ucrania, bajo ataque de Rusia, era la tarea principal.



36 equipos de rescate camino a Turquía



Ahora, se reúnen los pedidos de las autoridades y organizaciones de ayuda de Turquía, así como las ofertas de los países que participan en la protección civil. Los empleados en Bruselas solicitan información a diversas organizaciones humanitarias sobre lo que estas necesitan, así como a cuerpos de bomberos, de Policía y del Ejército en los países miembros, para posibilitar las misiones de ayuda.



Entretanto, 20 países de la UE y otros tres países europeos han puesto a disposición 36 equipos de búsqueda y rescate de sobrevivientes con 1.500 personas y 100 perros rastreadores. Cerca de la mitad de esas fuerzas de rescate ya llegó al territorio devastado por el terremoto, según informa la Protección Civil Europea.



Lo más importante es la coordinación con la dirección turca de la misión y con voluntarios de otras regiones del mundo, dijo el comisionado para Ayuda en Casos de Catástrofe de la UE, Janez Lenarcic, en Bruselas, este miércoles (8.02.2023).



La cantidad de ofertas de ayuda aumenta hora tras hora, ya que la magnitud de la catástrofe en Turquía y Siria también es cada vez mayor. Por el momento, las autoridades en Turquía reportan al menos 8.500 personas muertas, y las de Siria, más de 2.600. Decenas de miles de personas están heridas. La Comisión de la UE estacionó un equipo de coordinación propio en Turquía, que trabaja en conjunto con las autoridades, los aeropuertos, los proveedores de logística y las organizaciones de ayuda.



Siria también pide ayuda a la UE

Tras dudas iniciales, también el régimen de Bashar Al Assad, en Siria, solicitó ayuda al Centro de Protección Civil de la UE, según dio a conocer el comisionado Lenarcic. "La lista de lo que necesita Siria es muy larga", dijo. Va desde fuerzas de búsqueda y rescate y equipamiento médico, hasta envíos de alimentos.



"Animamos a los países miembros de la UE a mandar su ayuda también a Siria", subrayó el comisionado. En esta emergencia, no se debe dejar de ayudar al Gobierno de Siria, bajo sanciones de la UE desde hace años debido a la guerra civil, opinan diplomáticos del bloque comunitario. La protección civil de la UE es apartidaria, y no mezcla la política con la ayuda en situación de catástrofe.



Sin embargo, aún no hay certeza sobre la manera en que podrá arribar la ayuda a las regiones afectadas dominadas por los rebeldes, en el noroeste de Siria. Naciones Unidas advierte que las calles que llevan al único paso fronterizo abierto para la ayuda humanitaria entre Turquía y Siria, el de Bab al Hawa, han sido fuertemente dañadas por el terremoto.



El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) habla de cuatro millones de refugiados sirios que ya dependían del suministro de alimentos a ambos lados de la frontera antes del terremoto.



Sanciones no impiden la llegada de ayuda



El comisionado de la UE para Ayuda en Caso de Catástrofe aseguró que la ayuda humanitaria del bloque solo beneficiará a las personas que la necesitan en Siria, pero no al régimen. "Observaremos eso muy de cerca", afirmó.



La acusación de Siria sobre que las sanciones internacionales impiden la llegada de ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto fue rechazada categóricamente por Lenarcic, en respuesta a una pregunta de DW: "No hay nada que pueda impedir de modo alguno el envío de bienes de ayuda humanitaria", señaló.



Las sanciones se dirigen contra las fortunas y los viajes de miembros del régimen, contra empresas que ganan dinero con la guerra, y contra la importación de pertrechos militares, que podrían ser usados para reprimir a los habitantes. Además, la UE prohibió la importación de petróleo de Siria, así como la compra de bonos sirios.



El siguiente nivel: tiendas de campaña y calefacción



Mientras tanto, Turquía se prepara para la segunda fase de la ayuda para catástrofes, luego de la búsqueda y el rescate inmediatos. Autoridades turcas han pedido este miércoles donaciones de mantas, tiendas de campaña, estufas y otros aparatos de calefacción, así como material médico, a fin de que se puedan entregar a las decenas de miles de personas sin hogar y a los heridos. "Enviaremos esas cosas lo más rápido posible", prometió Lenarcic.

