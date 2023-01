(VIDEOS) "Puno no es el Perú": Las declaraciones de Dina Boluarte por las que le llueven críticas

La presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, volvió a intentar justificar este martes la represión policial contra los manifestantes que participan en las protestas nacionales contra su gobierno. Así, durante una conferencia de prensa con periodistas internacionales, en referencia a Puno, una de las regiones más afectadas y con mayor número de fallecidos en las movilizaciones, declaró que "el gobierno no está generando la violencia" y que "Puno no es el Perú".



"Las Fuerzas Armadas están detrás. Ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. Los que están generando la violencia, creo que también la prensa internacional debería de comunicar que el gobierno no está generando la violencia, que el gobierno quiere la paz y tranquilidad", afirmó.





Las palabras de Boluarte provocaron una oleada de indignación en las redes sociales: el expresidente del país, Martín Vizcarra, aseguró que así dividía al pueblo. "Dina Boluarte: 'Puno no es el Perú', increíble que ella divida más a los peruanos. Para Boluarte ¿solo Lima es el Perú? Mientras el Congreso apura reformas a su conveniencia y contra los entes electorales. Basta ya de este gobierno y congreso, elecciones generales este año 2023", escribió en su cuenta de Twitter.Por su parte, Perú Libre publicó: "El Grupo Parlamentario Perú Libre rechaza las 'violentas expresiones' de la señora Dina Boluarte, al señalar que 'Puno no es el Perú'. La emplazamos a expresar las disculpas públicas a la región de Puno y al país".Al mismo tiempo, algunas personas han comparado a Boluarte con el expresidente Alan García, quien en el 2009 declaró que la población nativa de la Amazonía, que protestaba contra un decreto legislativo para modificar la ley Forestal y de Fauna Silvestre para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., no eran "ciudadanos de primera clase" y que "400.000 nativos no tienen derecho a decidir por 28 millones de peruanos"."2009 Alan García '400.000 nativos no tienen derecho a decidir por 28 millones de peruanos'. 2023 Dina Boluarte 'Tenemos que proteger la tranquilidad de 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú'", tuiteó uno de los usuarios.Las Fuerzas Armadas "no tienen contacto con los manifestantes" vs. soldados en las calles de PunoEntre las numerosas reacciones también figuran videos grabados por residentes de Puno. Las imágenes muestran que, a pesar de la afirmación de la presidenta interina de que "las Fuerzas Armadas no tienen contacto con las personas que están protestando", envió tropas a la región."Mientras desde Lima, Dina Boluarte declara que 'Puno no es el Perú', envía a esta región, la más afectada por la represión estatal, un enorme contingente de vehículos y helicópteros militares. Soldados recorren las calles entonando cantos como en la más abyecta de las dictaduras", escribió un residente local publicando un video con tropas en las calles."Dina Boluarte militariza Puno poco después de decir que Puno no es el Perú y al día siguiente de la visita de la embajadora de Estados Unidos al ministro de Defensa. La región tiene una de las más grandes reservas de litio del mundo que EE.UU. necesita", señaló otro.

Después de que en pocas horas aparecieran numerosos comentarios críticos, la Presidencia de la República decidió hacer una aclaración. Aseguraron que la frase había sido "malinterpretada", así como que "no fue una expresión de discriminación ni soberbia".



"La Presidencia de la República reitera que debe velar por la seguridad y bienestar de los 33 millones de peruanos y peruanas, en ese contexto, la frase 'Puno no es el Perú' no fue una expresión de discriminación ni soberbia. De haberse malinterpretado, nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica.



Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación", afirmó en su cuenta de Twitter.



Las fuertes protestas que se registran en Perú desde el pasado 7 de diciembre, cuando fue destituido y encarcelado el exmandatario Pedro Castillo, exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales y la liberación del expresidente. Recientemente a las demandas se han sumado la convocatoria a una asamblea constituyente y el pedido de justicia por los caídos en las protestas.



En total, según el más reciente reporte de la Defensoría, 56 personas han perdido la vida. Otros conteos extraoficiales elevan a 62 el número de víctimas fatales. Además, 912 civiles han resultado heridos en estos casi 2 meses, junto con 580 agentes de policía.