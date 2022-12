Haití: protestan contra propuesta del Gobierno

31 de diciembre de 2022.- Partidos políticos haitianos protestaron contra la propuesta de consenso institucional promovida por el Gobierno, por considerar perpetuar al primer ministro, Ariel Henry, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021.



El líder del Partido Movimiento por la Independencia Política y Cultural, Vilaire Cluny Duroseau, consideró el consenso como un tercer intento macabro, planeado por el Core Group, reseña una nota de Telesur.



Esa entidad, nacida durante la Misión de Naciones Unidas para la Estabilidad, está integrada por embajadores de la ONU, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA).



En este sentido, Duroseau, quien fuera también candidato a las elecciones, rechazó de manera particular el pedido de intervención militar y el proyecto de sufragios que consideró como una farsa.



Asimismo, aseguró que no apoyará ninguna iniciativa para fortalecer el poder de Henry y alentó al pueblo a salir a las calles para defender su país.



Cabe destacar, que al igual que Duroseau, otros líderes se pronunciaron en contra del acuerdo pactado por el Gobierno con organizaciones políticas, sociales y miembros de la sociedad civil.



No obstante, Henry logró sumar nuevos seguidores al consenso, incluso algunos firmantes del Acuerdo Montana, una iniciativa de la sociedad civil que se opone al Gobierno.



Según la propuesta del primer ministro, 2023 será un año de elecciones y de reforma constitucional, además de un periodo para frenar la inseguridad con ayuda de la comunidad internacional, una decisión que también le valió muchas críticas.

