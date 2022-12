(VIDEO) Congreso de EEUU aprueba ley que protege el matrimonio homosexual

09-12-22.-El Congreso estadounidense aprobó este jueves 8 de diciembre una ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo, reconociéndolo a nivel federal si fue promulgado en un estado donde es legal. El proyecto de ley fue redactado en reacción a la reciente decisión de la Corte Suprema de abolir el fallo Roe vs. Wade, que protegía el derecho al aborto.El derecho al matrimonio homosexual será más protegido en Estados Unidos. Tras la votación del Senado la semana pasada (61 votos positivos y 36 negativos) de la “ley de respeto al matrimonio”, la Cámara de Representantes la aprobó este jueves por una amplia mayoría (258 a 169 votos). Fue votada por todos los demócratas y 39 republicanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la promulgará sin demora."El Congreso ha dado hoy un paso decisivo para garantizar a millones de estadounidenses el derecho a casarse con quien amen", dijo en un comunicado Biden, para quien su aprobación "dará tranquilidad mental a millones de LGBTQI+ y parejas interraciales que ven ahora garantizados los derechos y protecciones a los que tienen derecho".Las uniones homosexuales están avaladas por el Tribunal Supremo de EEUU desde 2015, cuando declaró inconstitucionales las leyes que las prohibían en algunos estados. En efecto, desde entonces, el matrimonio entre personas de mismo sexo es legal en todos los estados del país.Sin embargo, tras la decisión de la Corte Suprema -controlada ahora por una mayoría conservadora- en junio de revocar Roe VS Wade y de dejar a los estados la responsabilidad de regular el derecho al aborto, los progresistas consideraron importante de proteger el matrimonio homosexual a nivel federal.Tras esta decisión, el juez conservador Clarence Thomas, había expresado su deseo de ver otros precedentes ser revisados, entre ellos el del 2015 sobre el matrimonio homosexual.Una protección parcialLa legislación no establece como derecho federal el matrimonio homosexual, pero sí promueve que el Gobierno reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo si es legal en el estado donde se casaron.También protege las bodas interraciales y prohíbe a los registradores, independientemente del estado en el que trabajen, discriminar a las parejas "por motivos de sexo, raza, etnia u origen".Además, la legislación deroga la ley de Defensa del Matrimonio de 1996, que solo reconocía la unión entre un hombre y una mujer.Si la Corte Suprema quisiera revocar su decisión del 2015, los estados podrían prohibir el matrimonio homosexual a nivel estatal, pero tendrían que reconocer estos matrimonios que fueron celebrados en estados donde si es legal.El matrimonio homosexual apoyado por la mayoría de la poblaciónUna gran mayoría de estadounidenses apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluso en las filas republicanas.Sin embargo, muchos movimientos religiosos están opuestos a ello. El texto reconoce la libertad religiosa ya que las instituciones religiosas como las iglesias no podrán estar obligadas a celebrar esas bodas o perder beneficios o exenciones fiscales por no hacerlo.La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que dejará el cargo en enero para dejarlo a Hakeem Jeffries, se felicitó de "una de las últimas leyes" que firmará.En el pleno de la Cámara antes de la votación, Pelosi rindió homenaje a Harvey Milk, el primer hombre abiertamente gay en ser elegido para un cargo público en Estados Unidos y que fue asesinado en 1978."Una vez dijo a sus partidarios: 'He probado la libertad, no volveré atrás'", afirmó Nancy Pelosi, añadiendo, "hoy, la Cámara se alza orgullosa con las fuerzas de la libertad, en contra de dar marcha atrás al reloj".Derechos de personas transexuales en peligroEl grupo de defensa de los derechos civiles ACLU saludó la semana pasada un "avance histórico" para los derechos de las familias LGBTQI+. Sin embargo, recordó que aumentan las leyes contrarias a los derechos de las personas transexuales en varios estados del país."Aunque aplaudimos la histórica votación sobre esta medida, los miembros del Congreso también deben luchar como si las vidas de las personas transgénero dependieran de sus esfuerzos, porque así es", señaló la organización en un comunicado.Según ACLU, más de 100 proyectos de ley que atacan a las personas transgénero se han presentado en las legislaturas estatales desde 2020. En 2021, 31 estados introdujeron legislaciones que prohibiría a los estudiantes transgénero atletas participar en deportes escolares.*Con Información de France24, EFE y AFP