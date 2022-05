Cuba excarcela a cuatro jóvenes condenados por las protestas de 2021

Un hombre agita una bandera cubana durante una manifestación contra el gobierno cubano Credito: Afp

16-05-22.-Cuatro jóvenes menores de 20 años que habían sido condenados en Cuba por su participación en las históricas protestas del pasado 11 de julio, fueron excarcelados, confirmaron este sábado fuentes opositoras.



Los jóvenes son: Marcos Alfonso Breto (19 años, condenado a 9 años); Yensy Machado González (18 años, condenado a 7); Frank Daniel Roy (19 años condenado a 9); Emiyoslan Roman Rodríguez (18 años, condenado a 7 años), según la ONG Cubalex, con sede en Estados Unidos.



Una publicación de Cubalex en su cuenta de la red Twitter consigna que los jóvenes, vecinos del barrio La Güinera, en La Habana, fueron excarcelados "a partir de la casación", un recurso legal presentado por la defensa destinado a anular la sentencia.



En la Güinera y la esquina de Toyo, ambos en la capital cubana, se registraron los mas fuertes choques entre manifestantes, policías y simpatizantes del gobierno comunista.



"Pero no fueron liberados tienen cambios de medidas" ya que uno tiene prisión domiciliaria y los otros correccional laboral, dijo a la AFP la activista Martha Beatriz Roque.



Por su parte, el vice presidente del ilegal Consejo para la Transición Democrática de Cuba, Manuel Cuesta Morúa, confirmó a la AFP que "no son liberaciones sino excarcelaciones a través de cambios de medidas: Trabajo Correccional Sin Internamiento, cumpliendo el mismo tiempo de sentencia ahora en sus casas".



"Todos los excarcelados estaban al mismo tiempo en un proceso de apelación ante el Tribunal Supremo", añadió.



En opinión de Cuesta, "es un intento de retocar la imagen internacional mostrando benevolencia de Estado en el caso de jóvenes casi adolescentes que han recibido un apoyo de organismos internacionales".



"Por otra parte se demuestra que no solo fue injusto el encarcelamiento, también la supuesta sedición bajo la que fueron juzgados. Eso abre la posibilidad de que el resto sea también liberado", añadió.



El 11 y 12 julio del pasado año se sucedieron las mayores manifestaciones antigubernamentales en 60 años, cuando miles salieron a las calles en medio centenar de pueblos y ciudades de la isla.



Las protestas dejaron un saldo un saldo de un muerto, decenas de heridos y 1.395 detenidos, de los cuales 728 siguen presos, según el último recuento de Cubalex.

