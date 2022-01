Critican a Elon Musk por "apoyar el genocidio" tras abrir nueva sala de exhibición de automóviles Tesla en China

4 de Enero - Durante muchos años, el gobierno chino ha sido acusado de encerrar a miembros de la minoría Uigur en «campos de reeducación», e incluso de genocidio contra el grupo étnico musulmán que vive en la región noroccidental de Xinjiang.



Y ahora Elon Musk, actualmente el hombre más rico del mundo, ha sido arrastrado a la disputa por el comportamiento de China luego de que su compañía de autos eléctricos Tesla, abriera una sala de exhibición en Xinjiang.



China ha rechazado las acusaciones de trabajo forzoso o cualquier otro abuso allí, diciendo que los campos brindan capacitación vocacional y que las empresas deben respetar sus políticas allí.



El fabricante estadounidense de automóviles eléctricos anunció la apertura de la sala de exposición en la capital regional de Xinjiang, Urumqi, en su cuenta oficial de Weibo el viernes pasado.



Xinjiang se ha convertido en un punto de conflicto entre los gobiernos occidentales y China con un tribunal de Londres que dictaminó el mes pasado que China estaba llevando a cabo un genocidio.



«El último día de 2021 nos reunimos en Xinjiang», dijo en el post Sina Visitor System.



El martes, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, la mayor organización de defensa musulmana de Estados Unidos, criticó la medida y dijo que Tesla estaba «apoyando el genocidio».



Estados Unidos ha calificado el trato de China de los uigures étnicos y otros musulmanes en Xinjiang como genocidio, y planea boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en febrero por el tema.



«Elon Musk debe cerrar la sala de exhibición de Tesla en Xinjiang», dijo el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas en su cuenta oficial de Twitter.



Críticas similares provinieron de un grupo comercial estadounidense, Alliance for American Manufacturing, y del senador Marco Rubio.



Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Tesla ya tiene una sala de exposición en Beijing.



El fabricante de automóviles opera una fábrica en Shanghai y está aumentando la producción allí, en medio del aumento de las ventas en China.



Una gran cantidad de empresas extranjeras en los últimos meses se han visto afectadas por las tensiones entre Occidente y China por Xinjiang, mientras intentan equilibrar la presión occidental con la importancia de China como mercado y base de suministro.



En julio, el minorista de moda sueco H&M informó una caída del 23% en las ventas en moneda local en China para su trimestre de marzo a mayo después de que se vio afectado por un boicot de consumidores en marzo por declarar públicamente que no obtenía productos de Xinjiang.



El mes pasado, el fabricante de chips estadounidense Intel, enfrentó llamadas similares después de decirle a sus proveedores que no se abastecieran de productos o mano de obra de Xinjiang, lo que le llevó a disculparse por «los problemas causados ​​a nuestros respetados clientes, socios y público chino».



Aunque algunos han estado tratando de reducir su exposición de la cadena de suministro a la región, especialmente porque Washington prohíbe las importaciones como el algodón de Xinjiang o pone en la lista negra a empresas chinas que, según dice, han ayudado a la política de Beijing allí, muchas marcas extranjeras operan tiendas allí.