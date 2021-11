Justicia española valida entrega de Hugo Carvajal a EEUU y advierte que "no cabe recurso alguno"

El exgeneral Hugo "el pollo" Carvajal Credito: Archivo

25-11-21.-La justicia española dió un pasó más hacia la entrega de Hugo "El Pollo" Cavajal a los EEUU, luego de que este jueves emitió la resolución en la que explica los motivos por los que avala la decisión del Gobierno para desestimar el recurso interpuesto por su defensa, respecto al acuerdo de extradición.



En esta resolución también avisa que contra este procedimiento "no cabe recurso alguno".



Según medios españoles, la resolución que fue publicada hoy (jueves), pero se conoció a finales de octubre, vuelve a enfilar el proceso de extradición del ex-general y ex-jefe de inteligencia del gobierno de Venezuela, el cual está pendiente de un último pronunciamiento por parte de la Audiencia Nacional.



Carvajal fue detenido el pasado 9 de septiembre luego de un año y diez meses a partir de una operación conjunta entre la Policía Nacional de España y la DEA.



Cabe recordar que el Gobierno de los EEUU busca a Hugo Carvajal, por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas, blanqueo de capitales y colaborción con las FARC.



En torno al riesgo de que no se respeten sus derechos en Estados Unidos o que se le condene a cadena perpetua, el alto tribunal explica que "no puede compartir sus argumentos" dado que no existe "dato objetivo alguno" a día de hoy sobre estos riesgos, más allá de sus alegaciones.



El pasado viernes 19 de noviembre se reactivó el proceso de extradición de Carvajal a los Estados Unidos, luego de que la Fiscalía Española dió por buenas las garantías ofrecidas por Estados Unidos para trasladar al exgeneral venezolano.



El pasdo 29 de octubre la defensa de Carvajal pidió garantías a Estados Unidos de que la pena que se le aplique no sea de cadena perpetua.