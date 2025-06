PCV: Elecciones del 25 de mayo fue un proceso "fraudulento" caracterizado por la falta de "transparencia y restricciones"

Credito: Web

05.06-25.-A través de un comunicado del Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo como un proceso fraudulento, caracterizado por la falta de transparencia, restricciones a la participación política y represión contra opositores.



La organización política critica la opacidad en la creación de la nueva circunscripción electoral de Guayana Esequiba, la eliminación arbitraria de tarjetas electorales y la supresión de mecanismos de auditoría ciudadana.



Asimismo, consideró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habría intentado disfrazar la alta abstención con la categoría "electores activos". La adjudicación de cargos en la Asamblea Nacional no se basa en el voto popular, sino en arreglos políticos.



También denunció la persecución de trabajadores, estudiantes y activistas mediante detenciones arbitrarias y hostigamiento, con el objetivo de inhibir la participación ciudadana y desmovilizar el descontento.



El PCV insta a los venezolanos a unirse contra el autoritarismo, promover la restitución del Estado de derecho y reconstruir un sistema electoral confiable.



A continuación el comunicado:



Las elecciones regionales y parlamentarias realizadas el pasado 25 de mayo se desarrollaron en un contexto profundamente antidemocrático, caracterizado por una marcada opacidad institucional, particularmente en lo que respecta a los criterios para la creación de la nueva circunscripción electoral correspondiente a Guayana Esequiba; la ausencia de garantías para las organizaciones políticas y el electorado; la imposición de controles políticos autoritarios por parte de la élite del Gobierno-PSUV; así como por una serie de acciones que evidencian el desmontaje sistemático del marco constitucional y legal.



Estos comicios estuvieron precedidos por la eliminación arbitraria de tarjetas electorales, inhabilitaciones políticas sin fundamento y la supresión de mecanismos esenciales para la auditoría ciudadana, como el código QR y el número de electores en las actas de escrutinio. A ello se suma la intervención judicial de organizaciones políticas legítimas, entre ellas el Partido Comunista de Venezuela (PCV), con el objetivo de neutralizar a las voces críticas e independientes.



Los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) carecen de credibilidad y coherencia. A pesar de que fue evidente durante la jornada electoral la escasa participación ciudadana, el ente rector intenta encubrir la aplastante abstención con la invención de una nueva e ilegal categoría denominada «electores activos». Esta manipulación estadística, lejos de reflejar la voluntad del pueblo, confirma el carácter fraudulento del proceso. Además, la adjudicación de los cargos a la Asamblea Nacional no guarda relación con los datos ofrecidos por el propio rector Carlos Quintero. El método utilizado para esta asignación continúa siendo un misterio, lo que evidencia que no fue el voto popular el que decidió, sino los arreglos entre cúpulas.



Este escenario forma parte de un plan deliberado para imponer un nuevo sistema electoral hecho a la medida de Nicolás Maduro y de la cúpula del PSUV, diseñado para garantizar su permanencia ilegítima e ilegal en el poder. Paralelamente, se ha conformado un nuevo pacto político entre la élite del PSUV y actores que se presentan como «opositores», pero que en la práctica actúan subordinados a la agenda gubernamental. Esta comparsa la completan los usurpadores de las siglas del PCV, quienes son presentados por los laboratorios de propaganda oficial como una fuerza exitosa y renovada, pero que no son más que unos vulgares mercenarios de la política.



A este contexto se suma la intensificación de la represión política como mecanismo para sembrar el miedo y desmovilizar al pueblo. A partir de las elecciones presidenciales de 2024, el país presenció la detención arbitraria de trabajadores, estudiantes y jóvenes acusados sin pruebas de delitos graves como «terrorismo»; el secuestro de dirigentes políticos, sindicales y defensores de derechos humanos, así como el hostigamiento sistemático a periodistas. Todo ello constituye una estrategia orientada a inhibir la participación popular y a criminalizar el descontento social, abriendo además peligrosos espacios para que fuerzas extranjeras aprovechen el debilitamiento institucional y avancen en sus planes de agresión contra Venezuela.



En tales circunstancias, la alta abstención registrada el 25 de mayo no puede ser interpretada como apatía política, sino como una forma legítima de protesta cívica ante un sistema que ha perdido toda credibilidad. Frente a la ausencia de condiciones y garantías, y en un país donde aún permanecen ocultos los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, millones de venezolanos optaron por no convalidar una farsa electoral. Esta abstención masiva refleja también la fragilidad del poder de la élite gobernante: la victoria que el CNE le ha otorgado al PSUV tiene pies de barro, pues no se basa en el respaldo popular, sino en la coerción, el miedo y la manipulación institucional.



El PCV reitera su llamado urgente al pueblo venezolano a organizarse para hacer frente al avance del autoritarismo y del injerencismo imperialista. Los bloques burgueses que encabezan Nicolás Maduro y María Corina Machado no son una opción para superar la crisis política, económica y social en favor de las grandes mayorías. Al contrario, sus planes no son otros que defender los intereses del capital y entregar nuestros recursos a potencias imperialistas.



La restitución de la vigencia plena de la Constitución, el restablecimiento del Estado de derecho y la reconstrucción de un sistema electoral confiable son tareas de primer orden. Las y los comunistas venezolanos mantenemos nuestra disposición a trabajar en la unidad de las fuerzas políticas, sociales y populares genuinamente democráticas, para construir una alternativa de poder que reconquiste el derecho del pueblo venezolano a vivir con dignidad.

