(VIDEO) Izquierda opositora no participará en elecciones del 25 Mayo por considerarlas "no democráticas"

Declaración de las organizaciones políticas de la No Participación en las Elecciones de 2025 Credito: Captura

09-05-25.-Gustavo Martínez, militante de Marea Socialista y de la Liga Internacional Socialista, presenta una declaración conjunta firmada por varias organizaciones políticas, en la que se anuncia la decisión de no participar en las elecciones convocadas para el 25 de mayo de 2025.Martínez argumenta que las condiciones actuales son antidemocráticas y están diseñadas para beneficiar al gobierno nacional y sus aliados. A lo largo de su exposición, enfatiza el uso indebido de instituciones electorales por parte del régimen, la represión de la disidencia y la crisis social que enfrenta el país, lo que resulta en la pérdida de confianza de la población en el sistema electoral.La declaración concluye con un llamado a la movilización popular para recuperar derechos políticos y laborales.A continuación la declaración conjunta firmada por varias organizaciones políticas:Las organizaciones políticas que suscribimos la presente declaración anunciamos al país que no participaremos en los comicios convocados para el próximo 25 de mayo del presente año, por las razones que expresamos a continuación.Consideramos que las condiciones en que se convocan estas nuevas elecciones son antidemocráticas y conformadas a la conveniencia del gobierno nacional, el Psuv y sus aliados de distinta índole. Esta situación no es una novedad, se viene dando desde hace años, en la medida que la cúpula psuvista hace uso del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para asaltar la legalidad de diversos partidos y sus legítimas direcciones; inhabilitan candidatos, encarcelan dirigentes políticos, y desatan una brutal represión contra la población cuando protesta o se moviliza, tal como sucedió después del 28 de julio del pasado año, cuando miles de habitantes de los barrios populares de Caracas y otras ciudades, salieron a las calles ante lo que consideraban una vulneración de la voluntad popular, siendo duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado.El 10 de enero del año en curso, Nicolás Maduro se juramentó para un nuevo periodo presidencial sin que el CNE, órgano responsable de los asuntos electorales a nivel nacional, presentara los resultados correspondientes de la elección presidencial del 28 de julio del 2024. Siendo a todas luces un gobierno sin ninguna legitimidad y apoyo popular, que se sostiene sobre la base del uso de la fuerza policial y el manejo autoritario y arbitrario de todos los instrumentos del régimen político.Participarán como candidatos este próximo 25 de mayo, quienes el gobierno permita, dejando sin alternativa a millones de venezolanos y venezolanas que perdieron toda confianza en un sistema electoral que les ha negado la posibilidad de expresar a través del voto su descontento y hartazgo con el actual gobierno.De tal manera, las próximas elecciones se llevarán a cabo en un contexto de profunda crisis social, agravada por la aplicación de un severo ajuste económico que recae sobre el pueblo trabajador, sin salarios, sin contratos colectivos, con servicios públicos destruidos, con la salud y la educación por el suelo, sin libertades democráticas, con cárceles llenas de trabajadores y presos políticos. Es así que el próximo 25 de mayo se desarrollará otro evento electoral de resultados cantados, en favor de los mismos responsables de la crisis general que nos agobia.Las organizaciones que hacemos este pronunciamiento llamamos al pueblo venezolano a seguir luchando. Solo con la movilización podremos recuperar nuestros derechos políticos y libertades democráticas conculcadas, así como nuestros derechos laborales y mejores condiciones de vida.Movimiento Independiente por Venezuela (Mi Venezuela), Partido Socialismo y Libertad (PSL), Patria ParaTodos/APR, Marea Socialista, UPP 89, Bloque Histórico Popular, Partido Comunista de Venezuela (PCV-Dignidad), Movimiento Popular Alternativo (MPA)