Pacto Rosales-Capriles: “Cúpulas de UNT, AD y PJ, reproducen esquemas del PSUV que Venezuela repudia”

30-08-23.-Nicmer Evans, analista cuestiona al G-3 y advierte que AD completa la alianza consignada por los líderes de UNT y PJ. Partidos opositores tradicionales jugarían en favor de la estrategia del PSUV de dividir a la oposición y reducir las aspiraciones de María Corina Machado.¿Sorprendió el apoyo de Manuel Rosales a Henrique Capriles? De ninguna manera. En el tablero político opositor venezolano era una jugada cantada en vísperas del proceso de elecciones primarias en el que María Corina Machado, presidenta de Vente Venezuela, lidera con suma amplitud todas las encuestas.El propio Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, alertó sobre el pacto en su programa Con el mazo dando. “Se acaba de concretar una alianza entre Capriles y Rosales quienes buscan un consenso desesperadamente. El problema es que Capriles ha engañado a todo el mundo con su supuesta posible habilitación, el acuerdo es simple: sí Capriles logra habilitarse Rosales lo apoya de lo contrario el apoyo será al revés”, expresó Cabello, durante una intervención en su espacio de junio pasado.Nicmer Evans, sociólogo y dirigente del Movimiento Democracia e Inclusión, precisó que la alianza se estableció a finales de 2022 y tuvo como primer objetivo el fin del gobierno interino, liderado por Juan Guaidó. Ahora enfilarían sus estrategias en sacar del camino a María Corina Machado y dinamitar las primarias y la voluntad de la mayoría opositora.Ese es el objetivo: acabar con las primarias si no son dominadas por el G3, para, al mejor estilo madurista, imponer lo que ya se ha decidido: Que Manuel Rosales sea el candidato por ‘consenso’, tal como lo venimos expresando hace casi 9 meses y por lo que nos retiramos de la primaria-PUD, para pasar al rol activo de analista, comunicador y ante todo ciudadano”, expresa Evans en su cuenta X, antiguo Twitter.El acuerdo, según el analista, estaría a la vista. “Por medio de negociaciones insistirán en quitar la inhabilitación a Capriles, y de no lograrlo, por mano derecha o zurda se buscará que no se efectué la primaria, con o sin el apoyo del gobierno a través del TSJ, para verse ‘forzados’ desde el G3 de la Plataforma Unitaria Democrática a ‘aclamar’ a Rosales como candidato”, advierte Evans, quien asegura que AD se adhiere al pacto a través de su cuota en el CNE.De acuerdo con Evans, tal y como ha sido concebida por el G3, la primaria se hizo con la intención de ser un fraude si no se inclinaba hacia el sector hegemónico opositor del G3 dentro de la Plataforma Unitaria.“Los vicios en las formas de hacer política de las cúpulas de UNT, AD y PJ, que reproducen esquemas del PSUV que el país repudia, obligan a otros sectores mayoritarios de la oposición a entender que es fundamental crear un espacio de conducción política alternativo, democrático y con legitimidad, que le diga a los venezolanos que sí es posible un cambio ético en la política venezolana para lograr sustituir la autocracia madurista dominante.Ajedrez político maliciosoPara Ángel Lombardi, historiador y exrector de LUZ, el pragmatismo en la vida es necesario y más en cosas de política y economía, sin embargo, considera que la alianza responde a un pragmatismo “sin principios”.Lombardi estima que existiendo un compromiso de apoyo al candidato (a) único y un programa común, en esta recta final serán muy importantes las relaciones personales y políticas y el lenguaje inclusivo, hacia los diversos partidos y en general hacia la ciudadanía en general.En mi apreciación y por las declaraciones de algunos candidatos, el problema va a ser el de las ‘inhabilitaciones’. Denunciar y confrontar la ilegalidad de las mismas o crear una lista de ‘emergentes habilitados’ como sucedió en Barinas. De ser así, el régimen pasaría a tener el control del candidato(a) opositor que más le convenga. Este es un escenario probable y muy peligroso para la unidad opositora”.Lombardi teme que lo que pueda suceder favorezca las intenciones del PSUV y la coalición gobernante. Sin embargo, considera prudente esperar que pase el 22 de octubre y para ver quien realmente gana las primarias y con cuánto volumen de apoyo y fuerza.En función de las tendencias que las encuestas muestran, el historiador avizora que, en esta etapa final de las primarias pudiera darse un “reacomodo” y “polarización” interna entre María Corina Machado y Henrique Capriles Radonski. “La decisión del candidato único estaría entre esas dos personas”, sostiene.Unidad sobreestimadaEnderson Sequera, politólogo y director Estratégico de la firma Espolitiks, asegura que Rosales y Capriles, con su alianza, no interpretan correctamente el mensaje de los electores en la primaria. Explica que Machado lidera la intención de voto en las encuestas serias y su éxito se basa en cuatro hipótesis.Y así las detalla Sequera: La primera es que el elector considera su oferta económica como lo opuesto al socialismo y al sistema actual. La segunda que percibe que Henrique Capriles, Manuel Rosales, Henry Ramos Allup y Juan Guaidó tuvieron su oportunidad y ahora le toca a Machado. La tercera que el elector quiere castigar a la oposición tradicional (G-4) y por último que valora positivamente el discurso de Machado y la percibe como “coherente” a lo largo del tiempo.Ahora bien, más allá de estas hipótesis, hay un hecho indiscutible: El éxito de María Corina demuestra que hoy en día la mayoría del electorado opositor (y especialmente el muy dispuesto a votar) no se identifica con el G4 o los partidos tradicionales de la oposición. Y este es el problema de origen de la alianza Rosales-Capriles: Sin restarle importancia a las estructuras, se trata de un pacto entre dos de los principales partidos de la oposición en un momento en el que el electorado te está gritando que no confía en los partidos tradicionales”, argumenta.Sequera cree que más allá de fusionar estructuras, la alianza Rosales-Capriles buscaría generar un golpe de opinión, una especie de efecto bola de nieve a favor de una alternativa ‘moderada’ para 2024.“Pero chocan con otra realidad: la sobreestimación del factor ‘Unidad”. El electorado venezolano se ha vuelto más selectivo. La unidad ya no es un convocante suficiente. Especialmente de cara a una elección nacional, el nombre del candidato es especialmente importante. ¿Por qué el candidato es importante? Tres palabras: expectativa de cambio. Si el electorado rechaza al candidato, por más gestos de unidad o alianzas electorales que existan, será muy cuesta arriba despertar y movilizar la expectativa de cambio para 2024”, sostiene el consultor político.El director Estratégico de la firma Espolitiks afirma que la alianza tiene un problema doble: “Capriles tiene uno de los índices de rechazo más elevados entre precandidatos. Rosales no tiene alcance nacional y sus números en las encuestas responden mayoritariamente a su aceptación en el Zulia”, agrega.