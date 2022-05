El MAS advierte que nuevo diálogo en México volverá a fracasar si no se incluye a otros sectores

Credito: Web

09-05-2.-El nuevo proceso de diálogo en México va camino al fracaso si se retoma con los mismos actores y sin la inclusión de otros sectores, alertó este lunes el Movimiento Al Socialismo (MAS), al insistir en que debe ser un proceso amplio que lleve a solucionar los problemas del país (sociales, económicos y políticos).



Felipe Mujica, secretario general masista, recordó que la semana pasada se confirmó “lo que había sido negado por el gobierno venezolano como por los sectores opositores que participaron en esta iniciativa fallida de diálogo, el diálogo en México”. Los dos sectores habían dicho con anterioridad que no regresarían a ese escenario, y que de retomar el diálogo, lo harían en Caracas.



Mujica señaló que, pese a los anuncios oficiales de relanzar el diálogo, solo se hicieron algunas reuniones. “Hasta ahí llegaron las cosas, y en alguno de esos momentos se dio una declaración del presidente de la Asamblea” que dijo una cosa, y después dijo otra, señaló.



Para el MAS todos los sectores deben estar para que el proceso avance. “El hecho de que se dé una rueda de prensa en la que una parte de la oposición dice que es posible que el diálogo se dé, pero no habla nada de la posibilidad de que el resto de la oposición, que es tan importante como ellos, esté representada, es un hecho negativo”, sentencia. Y que el gobierno “no diga absolutamente nada también es un hecho negativo”.



Los masistas plantean que el diálogo debe darse “en México, en Venezuela, en otros países; pero que se dé. Y que se dé de manera inclusiva, que no haya ningún tipo de exclusión. Porque si no, el riesgo que corremos es el de siempre: que converse una parte, que no representa a toda la sociedad, y nuevamente el diálogo les sirve a quienes lo utilizan con un propósito determinado”.



El diálogo, enfatiza, “debe ser para que resolvamos todos los problemas de los venezolanos, de Venezuela; no para hablar de los problemas tales o cuales, o para que un sector tal o cual tenga una representación mayor”.



Ojalá las cosas cambien en los próximos días y haya voluntad de rectificar, remarcó.

