Venezuela recibe la primera instalación petrolera flotante para proyecto de China Concord

Referencial Credito: Web

05-09-25.-La primera instalación petrolera flotante, para producir crudo a través de un proyecto de 1.000 millones de dólares operado por China Concord Resources Corp (CCRC) en Venezuela, llegó al Lago de Maracaibo, la segunda región de producción más grande del país, según dos fuentes e imágenes.



La energética del país asiático está intensificando la producción en dos campos petrolíferos clave al oeste de Venezuela —Lago Cinco y Lagunillas— y estima alcanzar los 60.000 barriles diarios para finales de 2026, frente a los 12.000 bpd actuales. Se trata de un impulso inusual para una empresa privada china en Venezuela, que ha tenido dificultades para atraer inversión extranjera.



En 2024, CCRC comenzó a negociar su participación en los yacimientos petrolíferos con la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) bajo un contrato de producción compartida de 20 años. La empresa ha enviado personal chino especializado en el desarrollo de yacimientos petrolíferos, con el objetivo de reabrir rápidamente unos 100 pozos.



La plataforma Alula, una plataforma marina autoelevable, llegó desde el puerto chino de Zhoushan, según datos de monitoreo de buques, fotos y videos vistos por Reuters. Pasó bajo el puente del Lago de Maracaibo el fin de semana pasado, guiada por un remolcador, rumbo a su ubicación final en Lagunillas.



La plataforma autoelevable, con bandera de Santo Tomé y Príncipe, es la primera obra de gran infraestructura que se instala en el Lago de Maracaibo en años. Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela por primera vez en 2019.



Pdvsa y el Ministerio de Hidrocarburos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.



Se espera que Lago Cinco y Lagunillas produzcan una mezcla de petróleo ligero y pesado, con un crudo ligero destinado a Pdvsa y un crudo más pesado destinado a China, según informaron fuentes a Reuters el mes pasado.



La estatal petrolera venezolana, que controla empresas mixtas y contratos en el país, ha estabilizado la producción de petróleo en alrededor de 1 millón de bpd este año. Las exportaciones alcanzaron un máximo en nueve meses de 966.500 bpd el mes pasado, detalla una nota de la Agencia Reuters.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 829 veces.

La fuente original de este documento es:

ByN (https://www.bancaynegocios.com/reuters-llega-a-venezuela-una-instalacion-petrolera-flotante-para-proyecto-de-china-concord/)