Planta Termoeléctrica en Carabobo avanza en modernización para fortalecer SEN

18 de diciembre de 2025.- Con el propósito de incrementar la capacidad y eficiencia del servicio eléctrico, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, realizó una inspección a la Central Termoeléctrica Planta Centro, ubicada en Puerto Cabello en el estado Carabobo, para verificar los avances en los trabajos de modernización.



Durante la visita, el titular de la cartera constató los avances en las operaciones de mantenimiento en las áreas operativas y técnicas, al recorrer los patios de máquinas junto a la clase trabajadora, a quienes escuchó y atendió propuestas para optimizar los procesos.



Asimismo, Márquez estuvo acompañado por el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), José Luis Betancourt, con quien supervisó además los trabajos de rehabilitación de la sede administrativa de Planta Centro, como parte de las acciones de modernización de esta infraestructura estratégica del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).



Posteriormente, el ministro se trasladó a la sede de Valle Seco, donde inspeccionó las áreas administrativas y el Centro Integral de Atención al Usuario (CIAU) y verificó la operatividad de los espacios destinados a la atención ciudadana.



La visita se enmarca en el Plan Nacional de Inspecciones y Mantenimiento Integral del SEN, orientado a fortalecer la eficiencia y garantizar un servicio eléctrico confiable en beneficio del pueblo venezolano.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 710 veces.