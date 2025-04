Shell mantendrá exploraciones en Campo Dragón pese a posible revocación de licencias

Credito: Archivo

22-04-25.-La empresa Shell, dedicada a los rubros de petróleo y gas, tiene planeado seguir adelante con sus estudios marítimos en el Campo Dragón, un yacimiento de gas ubicado en las aguas del estado Sucre, Venezuela, y cercano a las islas de Trinidad y Tobago.



Cabe recordar que este proyecto, que estaba previsto que comenzara a producir en 2027, tiene el objetivo de exportar gas a Trinidad y Tobago debido a las facilidades que ofrece su cercanía. La iniciativa está en manos de Shell, que obtuvo una concesión por parte de Venezuela para operar durante 30 años en el yacimiento, en conjunto con el gobierno trinitario. Sin embargo, recientemente, la administración de Donald Trump decidió revocar la licencia que permitía las operaciones de dicho campo, aunque esto aún no se ha oficializado. El permiso actual tiene vigencia hasta octubre de este año.



Pese a lo complejo del contexto, este lunes, la agencia de noticias Reuters informó que tuvo contactos con fuentes internas que le comunicaron que Shell seguirá explorando y, de hecho, se dará prisa para concluir el estudio antes de la fecha de expiración de la licencia.



De esta manera, aunque reine la incertidumbre sobre si se podrá seguir adelante con el proyecto, el estudio le permitirá a Shell determinar los sitios de perforación y el diseño de ductos para ponerlos en marcha si el Tesoro finalmente decide renovar la licencia.



En ese sentido, Reuters indicó que el buque de investigación Dona José II, con bandera colombiana, llegó este mes a Venezuela «para recopilar datos para Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad (NGCTT.UL)».



Como se mencionó anteriormente, el plan original preveía que el Campo Dragón comenzará a producir en el año 2027. No obstante, Shell se había mostrado optimista en los últimos meses y dijo que la explotación de recursos podría adelantarse a 2026.



Pero esto fue antes de que el primer ministro de Trinidad y Tobago, Stuart Young, anunciará públicamente que recibió una notificación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), indicándole que la licencia sería revocada. Esta había sido emitida el 18 de diciembre de 2023 por el expresidente de Estados Unidos Joe Biden.



Ahora bien, la decisión de revocar dicha licencia relativa al Campo Dragón no ha sido publicada oficialmente por la Ofac, a diferencia de las medidas vinculadas a Chevron, Eni, Repsol y Maurel & Prom, que deben salir de Venezuela a más tardar el 27 de mayo de este año.



En paralelo, el primer ministro trinitario ha dicho que buscará revertir la decisión que se le notificó sobre el Campo Dragón y el 8 de abril, cuando hizo pública la información, aseguró que estaba solicitando una audiencia con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos para discutir el tema.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 440 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/04/21/shell-mantendra-exploraciones-en-campo-dragon-pese-a-posible-revocacion-de-licencias/)