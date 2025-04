Pese a presiones externas, transnacionales mantienen interés estratégico en el petróleo de Venezuela

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y ministra de Hidrocarburos, se pronunció sobre la reciente revocatoria por parte de Estados Unidos de las licencias a compañías transnacionales que operan a nivel nacional: "



El país] es un socio confiable y seguiremos cumpliendo los acuerdos alcanzados con estas empresas".



Rodríguez señaló que el Gobierno venezolano mantiene "comunicación fluida" con dichas empresas, enfatizando que "las empresas internacionales no requieren licencia ni autorización de ningún gobierno extranjero, dado que Venezuela no reconoce ni aplica jurisdicción extraterritorial alguna".



En diálogo con Sputnik, Werther Sandoval, periodista venezolano experto en el sector petrolero y energético, analizó las medidas adoptadas por Venezuela frente a las presiones estadounidenses.



La importancia estratégica del petróleo



"La experiencia ya dada por los países que han sido sancionados, como Rusia, Irán, Venezuela, indica que los efectos inmediatos de las sanciones siempre generan una serie de obstáculos que tienen que ser superados y que ocasionan muchas dificultades", señaló Sandoval.



Sin embargo, destacó que el sector energético posee una importancia estratégica global que trasciende dichas medidas.



En ese contexto, explicó el especialista, los países sancionados han aprendido a desarrollar alternativas soberanas, empleando tecnologías propias y creando alianzas estratégicas con países aliados como China, Rusia e Irán.



"La cuestión está en que por mucho que EEUU o Europa incluso no usen directamente el petróleo venezolano, siempre mantienen interés estratégico en esta energía. Observan, monitorean y buscan ejecutar inversiones cuando les conviene", subrayó.



Sandoval indicó que las recientes decisiones de Donald Trump sobre Chevron, que revocan permisos previamente reestablecidos por Joe Biden, parecen "más bien medidas improvisadas" con fines políticos. Según el analista, históricamente las empresas afectadas encuentran maneras de continuar operando pese a las sanciones.



"Chevron lleva más de cien años montado sobre campos petrolíferos venezolanos; desarrollaron infraestructura específica y estrategias comerciales basadas en nuestro crudo pesado. Difícilmente podrán retirarse del todo", argumentó.



"La energía venezolana es indispensable"



Sobre la disposición de empresas extranjeras a seguir negociando con Venezuela pese a las restricciones estadounidenses, Sandoval destacó el interés que aún se mantiene en torno al petróleo: "En la costa del Golfo hay 13 refinerías que dependen del crudo venezolano, así que siempre estarán buscando alternativas para captarlo".



Precisó que estas empresas presionan constantemente para operar en el país latinoamericano, "porque la energía venezolana es indispensable para el funcionamiento económico mundial".



El analista recordó que incluso empresas estadounidenses han ejercido presión sobre Washington para mantener sus operaciones en Venezuela, citando específicamente el caso del asfalto de dicho país y proyectos como el Lago Guanoco, altamente atractivo para empresas internacionales que cabildean en la Casa Blanca.



Guerra mediática contra la industria petrolera



Respecto al reciente desmentido de Rodríguez sobre una publicación de Reuters que afirmaba una supuesta caída del 11,5% en las exportaciones petroleras venezolanas en marzo, el experto respaldó la postura del Gobierno.



"Fue desmentido plenamente por la vicepresidenta. Ella señaló claramente las falsedades y destacó que, por el contrario, las exportaciones se incrementaron", dijo.



En ese sentido, el periodista explicó que el aprendizaje acumulado tras años de sanciones ha permitido a Venezuela adaptarse a circunstancias cada vez más complejas.



"Se ha creado una base tecnológica y de conocimiento que reduce significativamente la dependencia tecnológica extranjera, con inversiones en áreas clave que fortalecen la autonomía del sector petrolero nacional", detalló.



Añadió que Venezuela cuenta actualmente con un tejido empresarial interno más robusto y diversificado, fortalecido por los desafíos superados durante períodos anteriores de fuertes sanciones. Este entorno empresarial venezolano, afirmó Sandoval, se ha consolidado progresivamente, ampliando su capacidad para sostener el desarrollo del sector energético nacional pese a la adversidad económica externa.



"Hoy, Venezuela tiene más experiencia en manejar situaciones adversas, especialmente en escenarios complejos y hostiles provocados por las sanciones. La industria nacional se ha fortalecido considerablemente y está en mejores condiciones para resistir presiones externas", aseguró.



Para Sandoval, pese a los efectos negativos iniciales de las sanciones, "Venezuela tiene ahora una economía más diversificada y una industria petrolera más robusta, preparada para escabullirse de los efectos más duros de las medidas coercitivas". Aseguró que aunque podría haber dificultades inmediatas por la salida de Chevron, "el país está mejor posicionado para superar estos obstáculos y mantener su producción y exportación petrolera en el mediano y largo plazo", concluye.