(VIDEO) Empresario petrolero: “Trump va a botar a Marcos Rubio, ya lo sacaron de Venezuela, Cuba y Nicaragua”

11-02-25.-El presidente estadounidense, Donald Trump, va a terminar botando al secretario de Estado, Marcos Rubio, lo que se evidencia en que ya lo sacó de los temas Venezuela, Cuba y Venezuela, vaticinó este lunes el titular de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Petroleros (ALEP), Alejandro Terán.En una entrevista concedida al periodista Vladimir Villegas, el empresario petrolero dijo que Rubio iba a ser el candidato presidencial natural para Estados Unidos en cuatro años, sin embargo, Trump lo está quemando.“Trump se lo está quitando como candidato y senador para poner a su hija por la Florida, además Marcos Rubio se autotubeó, porque está entrando en discusiones del estado norteamericano y no está hablando de los temas de Venezuela, Cuba y Nicaragua”, aseguró Terán.De la misma forma, dijo que Trump no ha tocado al presidente Nicolás Maduro, “no porque sea su amigo, es chavista o del PSUV, sino porque la oposición le falló, se robó los billetes que le dio, y se dio cuenta de que solo le queda firmar con Maduro, y con él es con quien está hablando”.“Creo que eso no va a cambiar en los próximos días y, posiblemente, en los próximos meses y años”, añadió.El petróleo venezolano es muy barato y apetecible para EE.UUDe la misma manera, manifestó que el petróleo venezolano es determinante, fundamental y básico, para la estabilidad estadounidense y mundial.“Del millón de barriles diarios de petróleo que actualmente produce Venezuela, 400 mil barriles entran al mercado estadounidense a través de Chevron”, recordó.También comentó que el merey 16, producto creado por Petróleos de Venezuela, es el más rentable y apetecible del mundo, ya que “en Texas producir un barril de petróleo cuesta 50 dólares, mientras en San Tomé (estado Anzoátegui) vale 7 dólares”.Levantamiento de sanciones a Venezuela está en fase IPor otro lado, Terán aseveró que “el levantamiento de las sanciones a Venezuela está en fase I. Eso viene”.A su juicio, las pruebas de lo anterior están en que a su empresa ya le permitieron operar y cobrar, “el socio de Trump está negociando con Venezuela, compraron a Sinopec”.Pulsa abajo para ver la entrevista completa: