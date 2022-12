(VIDEO) Trabajadores de PDVSA reafirman compromiso en la construcción de nueva industria petrolera

El vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami, en la conmemoración del 20º Aniversario de la Victoria de la Clase Trabajadora frente al Sabotaje petrolero, indicó que la resistencia de la fuerza obrera en todas las refinerías del país, garantizó un nuevo triunfo y la recuperación de la principal industria petrolera del país, PDVSA.



La clase obrera de Petróleos de Venezuela (PDVSA) reafirmó este martes su compromiso en la construcción de una nueva industria petrolera, pese a las medidas coercitivas y arremetida de Estados Unidos (EE.UU.).



"Es la hora de un nuevo comienzo de la industria petrolera. La clase trabajadora se compromete a combatir la corrupción, la ineficiencia, el burocratismo. La clase trabajadora reafirma su compromiso y patriotismo colocándonos al frente de seguir avanzando en la construcción de una nueva industria", refiere el manifiesto de los trabajadores de PDVSA, leído por Mayerlin Graterol y Henry Morales.



En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, los trabajadores se refirieron a los hechos registrados durante el sabotaje petrolero - promovido por la derecha venezolana - con el fin de derrocar al gobierno de Hugo Chávez.



Al respecto, en el manifiesto; calificaron los hechos como "los 63 días más duros para nuestro pueblo", debido a que muchas personas fallecieron por no poder contar con el combustible o con el gas para cubrir con las necesidades.



"Resistiremos con total entrega junto a nuestro pueblo y en defensa del legado de Hugo Chávez, enfrentamos y venceremos los embates más feroces de la arremtida imperial", refiere el texto, que fue entregado posteriormente al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien encabeza el acto con motivo de la conmemoración de los 20 años del sabotaje.



"A 20 años de nuestra gran victoria con el pueblo, decimos, no podrán porque de este lado de la historia, porque acá estamos los mismos, los trabajadores, con lealtad, enfrentando con adversidades, resistiremos", concluye el texto.



Este sabotaje tuvo como pretensión promover el derrocamiento del Gobierno de Hugo Chávez y frenar el avance de la Revolución Bolivariana.



Los daños causados por esta acción dejaron pérdidas por ventas no realizadas de 14 mil 430 millones de dólares, aproximadamente, lo que generó una caída de un monto cercano a los 9 mil 998 millones de dólares en la capacidad contributiva de Pdvsa y sus filiales al fisco nacional



El Aissami, precisó las cuatro etapas del paro petrolero, la primera del 06 de diciembre de 1998 hasta el 06 de diciembre de 2002, marcada por el golpismo y la meritocracia que dirigió el destino de la industria petrolera a los servicios del imperialismo.



La segunda etapa fue del 2003 al 2013, después de la partida del comandante Hugo Chávez, durante 10 años la producción petrolera fue golpeada desde la traición en PDVSA.



Tercera etapa desde el 2013 al 2020, duró siete años y PDVSA fue el epicentro de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos.



En la cuarta y última etapa se instaló la Comisión Presidencial «Alí Rodríguez Araque», desde febrero del año 2020 hasta el 2022, con el fin de recuperar junto a la clase trabajadora, las refinerías del país para activar la producción petrolera nacional.



Asimismo, el también ministro del Poder Popular para el Petróleo, indicó que «el renacimiento de la nueva PDVSA, transita hacia un nuevo comienzo para generar un valor agregado a nuestro petróleo y convertir a Venezuela en una potencia energética para transformar todo el combustible y fuente de energía para todo los pueblos del mundo».

Con información de AVN / Prensa VTV.