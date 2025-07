(VIDEO) Apucv: UCV ha perdido alrededor de la mitad de la plantilla docente por los bajos salarios

11-07-25.-José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), informó que la máxima casa de estudios del país ha perdido entre 44% y 50% de la plantilla docente como consecuencia de los bajos salarios que devengan.Afonso se refirió a la situación de los ingresos de los profesores universitarios como una «desalarización», en la medida en que no solo ha caído notoriamente el poder de compra, sino que los bajos ingresos son entregados mediante la plataforma Patria en calidad de bonos, por lo que no generan prestaciones sociales.El profesor enfatizó que este fenómeno «se ha agravado en los últimos 3 años, porque desde el año 2022 no se mueve el tabulador salarial».Y expresó en entrevista con Unión Radio que los educadores universitarios siguen demandando que su trabajo sea valorado de forma correcta, especialmente en el contexto de las próximas vacaciones.«Al final, no estamos reclamando un privilegio, no estamos reclamando solamente algún derecho contractual, sino que estamos reclamando la posibilidad de que no se pierda el futuro de la educación universitaria», señaló.Afonso remarcó que la pérdida de capital humano universitario no solo involucra el hecho de que los estudiantes se queden sin profesores, sino que a esto se suma la pérdida de profesionales que hacen investigación en diversas áreas que son contribuciones para todo el país.Docentes piden que el bono vacacional se calcule en función del ‘Ingreso de Guerra Económica»Respecto a los ingresos, Afonso explicó que el sector universitario, incluyendo obreros, personal administrativo y docentes, reciben remuneraciones en tres «momentos» del mes, de la siguiente manera:Uno de los ingresos «es en bolívares e inamovible desde el año 2022, que es nuestro salario base y que va desde 130 bolívares para obreros de grado 1 hasta 522 bolívares para titular dedicación exclusiva» (por ejemplo para un profesor con doctorado con 25 años de carrera).Luego se les transfieren 120 dólares en su equivalente en bolívares, «por algo que han denominado Ingreso contra la Guerra Económica». Ese ingreso es igual para todos, desde quienes recién ingresan a trabajar en la Universidad hasta quienes llevan décadas en la institución.La tercera remuneración es el equivalente a 40 dólares por concepto del bono de alimentación.«Entonces, le hemos dicho al Estado venezolano que para este cálculo (del bono vacacional) se incorpore este ingreso contra la Guerra Económica. Nuestro bono vacacional por disposiciones contractuales establece que debe equivaler a 105 días de salario integral», dijo Afonso.Y añadió que, para empezar, dicho bono vacacional podría calcularse en función de los 120 dólares, en su equivalente en bolívares, pese a que, incluso de esa manera queda excluido el monto real de ingreso que, en condiciones normales, tendría que incluir el conjunto de las remuneraciones explicadas.«El planteamiento que estamos haciendo es transparente. Aquí no hay nada oculto», puntualizó Afonso y remarcó que desde 2022, el bono vacacional ha perdido 95% de su valor.