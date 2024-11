(AUDIO) FVM: 40% de los docentes abandonaron el oficio en 2024

14-04-24.-La crisis en el sector educativo de Venezuela se agudiza, con una deserción masiva de docentes que alcanza un 40%, según denunció la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Teresa Márquez.

La dirigente sindical señaló que la precaria situación salarial y la falta de condiciones laborales han obligado a miles de educadores a buscar alternativas laborales.

Márquez cuestionó la convocatoria de regresar a las aulas a los educadores jubilados, no lo considera viable con la pensión que devengan, detalló que los profesores continúan yéndose del país emigrando a otros oficios, quedando cátedras sin docentes.

❝Sobre todo en los liceos, los profesores en el área de matemáticas, física, química e inglés, los muchachos salen sin conocimientos de esas materias❞.

Desde la Federación venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez aseguró que las utilidades no les alcanzará para muchos, pues no se toma en consideración los bonos que cobran, agregó que no avista unas felices navidades para su gremio.

❝Muy pobre, sin hallacas, porque no pueden y más lo que tienen niños pequeños que esperan los regalos del niño Jesús, de verdad que es triste, el gobierno debe invertir en educación❞.

La presidenta añadió que entre el 54% y 75% de los centros educativos registran fallas en su infraestructura.