Más de 300 estudiantes de Puerto Ayacucho cruzan el río para estudiar en Colombia

Referencial Credito: RFA

22-07-24.-Estudiantes de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, se embarcan en un bongo todas las mañanas para cruzar el río Orinoco y asistir a la escuela Antonia Santos en Casuarito.



Casuarito es un caserío del departamento del Vichada de Colombia y tiene unos 500 habitantes. Este poblado se une con Puerto Ayacucho a través del río.



Un trabajo periodístico de la ONG Provea informa que más de 300 estudiantes venezolanos cruzan el río para recibir educación de calidad en Colombia. Sus familias aseguran que prefieren asumir el riesgo del transporte para que sus hijos se eduquen bien.



¿Por qué estudian en Colombia?

El reportaje muestra algunos testimonios de madres que relatan las razones de por qué prefieren que sus hijos estudien en Casuarito y no en Puerto Ayacucho.



Una de ellas apela a la calidad educativa y a la asistencia, pues asegura que hay clases todos los días y que los docentes son especialistas en las áreas.



“Los docentes venezolanos no asisten a clases por buscar otros ingresos económicos, las instalaciones educativas están en total abandono, no hay pupitres, no sirven los baños”, lamenta Mayerling Simo, una de las representantes consultadas en el reportaje.



Por otro lado, los padres también valoran que en la escuela el servicio alimentario es de calidad.



Incremento de la matrícula de estudiantes venezolanos



“La matrícula escolar del Instituto Educativo Antonia Santos actualmente es de 509 estudiantes en las tres sedes de esta institución. De ellos, 302 son de Venezuela”, afirma Magda Arango, secretaria Académica de la institución.



“Hace unos cinco años no había ni cien estudiantes de Puerto Ayacucho; este año pasan los trescientos, distribuidos en básica primaria y secundaria media”, dijo la funcionaria.



¿Quién pone el transporte para los estudiantes?



Los niños de entre 5 y 16 años cruzan diariamente en bongo, una embarcación designada por la Gobernación del Vichada a través de la Secretaría de Educación.



La embarcación cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias. El transporte gratuito está suspendido desde hace un par de meses por diferencias contractuales entre la Secretaría de Educación de Vichada y los propietarios de las embarcaciones.



Mientras tanto, los padres deben cancelar dos mil pesos colombianos por ida y vuelta al transporte comercial que desplaza a los estudiantes sobre el río Orinoco entre ambas poblaciones fronterizas. El viaje dura entre 7 y 10 minutos aproximadamente.



Es importante precisar que el cruce de estudiantes Venezolanos a Colombia es histórico, sin embargo, en los últimos años aumentó la matrícula por la emergencia educativa que afecta al país.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 691 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/mas-de-300-estudiantes-de-puerto-ayacucho-cruzan-el-rio-para-estudiar-en-colombia/)