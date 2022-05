UCV: Resultados parciales dan ganador a Jesús Mendoza en la presidencia de la FCU

Jesús Mendoza Credito: RFA

31-05-22.-Luego cinco días de espera, la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela publicó los resultados parciales que dan como ganador a Jesús Mendoza en la presidencia de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de esta casa de estudios.



Según esta publicación, Mendoza obtuvo 2.988 votos, mientras que Sebastián Horesok, quien también se postuló a la presidencia de la FCU, obtuvo 2.902.



La Comisión Electoral asevera que se trata de «resultados parciales» y en el texto no se explica el por qué.



En declaraciones exclusivas para Radio Fe y Alegría Noticias, Mendoza consideró que la razón por la cual hubo un retraso en publicar los resultados fue «que el representante estudiantil de la comisión no quería hacer público los resultados» que daba como ganador a la plancha «La U que Soñamos», de la cual Mendoza forma parte.



No obstante, la razón que la Comisión Electoral dio para explicar este retraso fue que no podían proclamar un ganador porque hasta el viernes 27 de mayo no habían votado los inscritos en los Estudios Universitarios Supervisados en los estados Anzoátegui, Bolívar y Amazonas. Estos sumaban alrededor de 90 votos que definirían la elección.



El pasado miércoles 25 de mayo se realizaron las elecciones estudiantiles de la UCV, para esa noche se esperaban todos los resultados del conteo de votos, sin embargo los ucevistas debían esperar hasta el viernes 27 de mayo para conocer quién sería el nuevo presidente de la FCU, pero los resultados parciales los publicaron el lunes 30 de mayo.



Detectaron irregularidades



Más temprano, Roangel Ojeda, presidente de la Comisión Electoral Estudiantil de la UCV, expresó que una «revisión minuciosa» permitió detectar «algunas irregularidades» en el lleno de las actas.



Dijo que faltaban firmas, sellos y que había el caso de varias actas sin el número de testigos.



Agregó que esa situación «le causa una gran preocupación» por la importancia que adquiere la FCU.



Según Roangel estas irregularidades habrían sido detectadas en: administración y contaduría, antropología, ciencias actorales, economía, estudios internacionales, sociología, trabajo social, psicología, salud Vargas, salud pública, nutrición y estética, ingeniería química, ingeniería eléctrica, minas y geofísica.

