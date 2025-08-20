La producción agrícola en Venezuela demuestra un crecimiento constante, consolidando al país como una potencia emergente en el sector de alimentos. El presidente Nicolás Maduro enfatizó que la meta del país es convertirse en un importante exportador global. El mandatario compartió estos avances a través de su canal de Telegram, destacando la importancia del trabajo tanto en el campo como en las ciudades.

Durante su programa Con Maduro+, el jefe de Estado resaltó el crecimiento anual estable de la producción agrícola, que oscila entre el 4,5% y el 5%. Maduro afirmó que el progreso en este sector es un logro significativo para la nación. Además, el presidente mencionó que este éxito en la producción «le arde a grupos llenos de odio y envenenados del fascismo», refiriéndose a los opositores que han criticado su gestión.

El gobierno venezolano se ha fijado un ambicioso objetivo, convertir a la nación en un «granero del mundo». El presidente Maduro ha expresado en múltiples ocasiones su confianza en el potencial del país para producir alimentos suficientes para abastecer a la población y generar excedentes para la exportación. En su opinión, el camino hacia este objetivo ya está en marcha, y nada detendrá a Venezuela en su propósito de convertirse en una potencia productora de alimentos.

El país cuenta con una vasta extensión de tierra disponible para la producción. El presidente precisó que existen 14,5 millones de hectáreas preparadas para la siembra. Esta considerable extensión de terreno representa una oportunidad invaluable para la agricultura a gran escala. A pesar de los desafíos económicos y políticos, el sector agrícola ha mostrado una resiliencia notable.

Futuro y Expectativas

El crecimiento en la producción agrícola representa una oportunidad para diversificar la economía venezolana. Tradicionalmente dependiente del petróleo, el país busca ahora un equilibrio a través de la agricultura y otros sectores productivos. El aumento en la producción de alimentos no solo asegura el abastecimiento interno, sino que también abre puertas a nuevos mercados internacionales.

El gobierno ha implementado políticas para fortalecer la agricultura, incluyendo el apoyo a pequeños y medianos productores, y la promoción de tecnologías innovadoras en el campo. Estas iniciativas tienen el propósito de asegurar que el crecimiento sea sostenible a largo plazo. En resumen, la producción agrícola de Venezuela avanza con paso firme, con el objetivo de convertir al país en un líder global en el sector de alimentos.