Cotización del Dólar en Venezuela este lunes 18 de agosto 2025

19-08-25.-El precio del dólar en el Banco Central de Venezuela (BCV) se cotizó este lunes 18 de agosto 2025 en Bs.136,89 por unidad según la última actualización en su página web oficial y redes sociales.

El euro se cotizó en Bs.160,28

El tipo de cambio que publicó el BCV es el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

Cabe mencionar que el dólar BCV no es la única tasa de cambio que existe en Venezuela. Debido a la alta inflación y a la dolarización informal de la economía, también existen otras tasas de cambio en el mercado, como la tasa del mercado negro o tasa paralela, que suele ser significativamente más alta que la tasa oficial.

Asimismo, las aplicaciones del dólar paralelo quedaron fuera de servicio, solo el BCV marca la pauta en Venezuela.