Este lunes 18 de agosto será feriado bancario en Venezuela

18-08-25.-La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) confirmó que el próximo lunes 18 de agosto será feriado bancario en todo el territorio nacional. La medida se establece en conmemoración a la festividad religiosa de la "Asunción de Nuestra Señora", conforme al calendario oficial de días festivos del sector.



Durante este día, las operaciones en taquillas de agencias bancarias y oficinas estarán suspendidas. Se exhorta a los clientes y usuarios a tomar las previsiones necesarias, ya que no se podrán realizar transacciones presenciales.



Asimismo, los usuarios podrán continuar haciendo uso de los canales digitales y electrónicos de cada entidad financiera para realizar operaciones bancarias. Las plataformas en línea, aplicaciones móviles, cajeros automáticos, así como los servicios de banca telefónica, estarán operativos.



Algunas instituciones bancarias podrían mantener operativas taquillas externas, especialmente aquellas ubicadas en centros comerciales. Se recomienda a los usuarios consultar las páginas web y redes sociales de su banco de preferencia para obtener información detallada sobre las oficinas y servicios que pudieran estar disponibles durante el feriado.