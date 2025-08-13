(VIDEO) ¡Récord histórico! Deuda Nacional de EEUU supera los 37 billones de dólares antes de lo previsto

La deuda nacional bruta del gobierno de Estados Unidos (EEUU) alcanzó una cifra récord, superando los 37 billones de dólares. El Departamento del Tesoro confirmó la nueva cifra de 37.004.817.625.842,56 dólares en su informe financiero más reciente, publicado este martes.

Este hito histórico de EEUU se alcanzó mucho antes de lo previsto. En enero de 2020, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) había proyectado que la deuda federal no sobrepasaría los 37 billones de dólares. Sin embargo, los billones de dólares en ayudas de emergencia aprobadas durante la pandemia del Covid-19, tanto por la administración Trump como la de Biden, aceleraron el endeudamiento.

El crecimiento de la deuda no parece detenerse y es que recientemente, una ley de recortes de impuestos firmada por Trump podrían añadir 4.1 billones de dólares a la deuda nacional en la próxima década. Según estimaciones de la CBO, esto subraya que la tendencia de aumento del endeudamiento continúa siendo una política activa en el gobierno.

Asimismo, el rápido incremento de la deuda es un motivo de preocupación para los analistas financieros. Michael Peterson, presidente de la Fundación Peter G. Peterson, señaló que la deuda de EEUU está creciendo a un ritmo de «un billón de dólares cada cinco meses», un ritmo que es «más del doble del promedio de los últimos 25 años».