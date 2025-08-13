Primer buque fletado por Chevron atracó en Venezuela bajo nueva licencia estadounidense

Chevron reinició exportaciones desde Venezuela. Según Reuters, un buque petrolero fletado por Chevron, el Canopus Voyager, atracó este martes en la terminal de José, operada por PDVSA, para cargar el primer crudo que será enviado a Estados Unidos tras recibir una nueva licencia restringida otorgada en julio.

Esta licencia, emitida por el Departamento del Tesoro de EE. UU., autoriza a Chevron a reanudar actividades en Venezuela como exportaciones y permutas de crudo (“swaps”) con PDVSA, aunque prohíbe expresamente cualquier forma de pago al gobierno venezolano.

Desde abril, Chevron había detenido la carga de petróleo en Venezuela tras la expiración de su licencia anterior a finales de mayo. Ahora, gracias a la nueva autorización, al menos cinco buques vinculados a la empresa, incluyendo el Mediterranean Voyager, Sea Jaguar, Nave Cosmos, Ionic Anax y Nave Neutrino, se encuentran cerca o en ruta hacia aguas venezolanas, según datos de rastreo de LSEG publicados por Reuters.

Repercusiones tras el regreso de Chevron

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, anticipó que se reanudarán exportaciones en volúmenes limitados hacia finales de agosto, mientras la empresa negocia con PDVSA para coordinar los primeros cargamentos y restablecer un acuerdo de suministro con la estadounidense Valero Energy.

El regreso de Chevron representa un alivio parcial para la economía venezolana, con estimaciones de que podría aportar hasta 200 mil barriles diarios, lo que elevaría la producción nacional a cerca de 1,2 millones de barriles por día y propiciaría un crecimiento modesto del 2 % en 2025.

No obstante, esta licencia restringida no permite la transferencia de efectivo, limitando los ingresos públicos. Se especula que los pagos pendientes podrían realizarse en especie, mediante intercambios de crudo o diluyentes, lo que atenúa su impacto económico real.