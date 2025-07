Bruselas admite que acuerdo arancelario no es “perfecto” para la UE pero tampoco para EEUU

Credito: Web

30-07-26.-El acuerdo que limita al 15 % los aranceles estadounidenses a importaciones comunitarias no es “perfecto” para la Unión Europea (UE) pero “tampoco para Estados Unidos”, indicó este martes el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.



“No es el resultado perfecto para la UE, ni tampoco lo es para Estados Unidos”, admitió durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea tras las críticas de varios sectores y Estados miembros al pacto, cerrado el domingo en Escocia por la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump.



El acuerdo fija un techo arancelario único del 15 % y «aranceles cero» en diversos productos, así como compras estratégicas europeas valoradas en 750.000 millones de dólares de gas, petróleo, energía nuclear o chips de inteligencia artificial, inversiones en la economía estadounidense de 600.000 millones de dólares y un incremento de las adquisiciones de material militar de EE. UU.



“Creemos que nos da la plataforma para avanzar y centrarnos en permitir que el comercio transatlántico se desarrolle, para cooperar en áreas clave de importancia económica y geopolítica en un mundo inestable”, indicó Gill.



El portavoz confió en que el pacto negociado por la CE pueda contar con el respaldo de los Estados miembros y de las empresas y ciudadanos europeos.



“Estamos sacando lo mejor de una situación difícil, y estamos decididos a hacer que este acuerdo funcione”, apostilló.



Al mismo tiempo, insistió en que el acuerdo no limita la capacidad de legislar de la UE.



“No cambiamos nuestras normas. No nos estamos moviendo en nuestro derecho a regular de forma autónoma en el espacio digital”, dijo, preguntado por una declaración de la Casa Blanca en la que afirma que la Unión le ha asegurado que no adoptará ni mantendrá tasas por el uso de las redes y que mantendrá derechos de aduana nulos sobre las transmisiones electrónicas.



“Es correcto, pero eso no afecta a nuestras normas ni a nuestro espacio regulador, y lo mismo ocurre con las normas sanitarias y fitosanitarias y las normas alimentarias”, enfatizó.



El portavoz también se refirió a que no es posible por el momento precisar la fecha concreta de la entrada en vigor de cada arancel, ya que las dos partes están “ultimando la declaración conjunta” en la que darán más precisiones, y en parte “por los tecnicismos del comercio, las aduanas”.



Fuentes comunitarias indicaron que, por el momento, la UE no va a suspender las contramedidas que tenía preparadas en caso de no llegar a un acuerdo con EE. UU., a la espera de la publicación del comunicado conjunto, que podría estar listo el 1 de agosto, fecha en la que Washington pretendía aplicar a la Unión un arancel general del 30 %.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 420 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)