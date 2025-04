Digitel aplica un ajuste del 8,21% en sus planes y paquetes de datos en abril

Credito: Web

05-04-25.-Los precios de los planes y paquetes de datos que ofrece la empresa de telecomunicaciones Digitel experimentaron una variación de 8,21% en bolívares en abril respecto al mes pasado, según estimaciones de Finanzas Digital.



En lo que va de 2025, el ajuste acumulado asciende a 34,11%.



Planes



Inteligente Plus 6 GB: de 402,36 a 435,43 bolívares (+8,21%) o 6,24 dólares.

Inteligente Plus 12 GB: de 804,71 a 870,85 bolívares (+8,21%) unos 12,48 dólares.

Inteligente Plus 30 GB: de 1.612 a 1.744,50 bolívares (+8,21%) equivalente a 25 dólares.



Paquetes de datos



5 GB: de 386,88 a 418,68 bolívares (+8,21%) 6 dólares.

10 GB: de 644,80 a 697,80 bolívares (+8,21%) 10 dólares.

20 GB: de 1.096,16 a 1.186,26 bolívares (+8,21%) 17 dólares.

40 GB: de 2.127,84 a 2.302,74 bolívares (+8,21%) 33 dólares.

65 GB: de 3.224 a 3.489 bolívares (+8,21%) 50 dólares.

100 GB: de 4.836 a 5.233,50 bolívares (+8,21%) 75 dólares.

200 GB: de 7.737,60 bolívares a 8.373,60 bolívares (+8,21%) 120 dólares.



























Esta nota ha sido leída aproximadamente 382 veces.

La fuente original de este documento es:

FD (https://finanzasdigital.com/digitel-ajuste-precios-planes-datos-abril-2025/)