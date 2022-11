Abogados de la plataforma de criptomonedas FTX aseguran que muchos activos siguen desaparecidos o robados

"FTX estaba bajo el control de personas sin experiencia y poco técnicas", dijo hoy Bromley, citado por el periódico The Wall Street Journal Credito: EE

24-11-22.-Los abogados de la plataforma de criptomonedas FTX, que este martes comparecieron ante un tribunal estadounidense de bancarrotas, confirmaron que una "cantidad sustancial" de los activos de la compañía podrían haber sido robados o están desaparecidos.



"Una cantidad sustancial de activos ha sido robada o está desaparecida", dijo el abogado de FTX James Bromley en una audiencia celebrada en un tribunal federal de Delaware, recogió el diario The New York Times.



La semana pasada, el nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray, ya aseguró en un informe que una "parte sustancial" de los activos custodiados por FTX podía estar "perdida o haber sido robada".



En un escrito presentado a la corte, Ray también había denunciado una "ausencia total de controles corporativos" y una falta de "información financiera fiable", unas cuestiones sobre la que los abogados que ahora representan a la firma volvieron hoy.



"FTX estaba bajo el control de personas sin experiencia y poco técnicas", dijo hoy Bromley, citado por el periódico The Wall Street Journal.



Broomley aseguró ante el juez que FTX se trata de una "organización mundial e internacional" que fue administrada como un "feudo personal", por su fundador, Sam Bankman-Fried.



La plataforma de criptomonedas Genesis busca fondos para evitar la quiebra



El abogado también indicó que FTX ha sido blanco de ciberataques desde el día en que se declaró en bancarrota.



La plataforma, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. Hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus cincuenta principales acreedores.



Los nuevos gerentes de la firma han comenzado a tomar medidas bajo la dirección de Ray para intentar asegurar los fondos de los clientes y otros activos.



Asimismo, la nueva gerencia de FTX ha dicho que puede necesitar hasta enero para elaborar un balance completo y detallado de los activos y pasivos totales de la empresa, aunque al parecer algunas divisiones comerciales parecen ser solventes, según indicó The Wall Street Journal.



Además, la firma ha apuntado que ha localizado 1.400 millones de dólares en efectivo que parecen pertenecer a la empresa, lo que supone más del doble del dinero que se indicaba en un informe presentado ante el tribunal la semana pasada.

