(VIDEO) Yamaha Venezuela reactivará ensamblaje de motos en 2023

Yamaha Venezuela reactivará el próximo año 2023 sus operaciones de ensamblaje de motos en el país, informó Claudio Ippolito, propietario de la ensambladora Venemotos.



La información la dio a conocer este viernes el ministro para Industria y Producción Nacional, Hipólito Abreu, quien a través de su cuenta en Twitter indicó que el anuncio fue realizado por Claudio Ippolito, quien fue entrevistado por el presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, durante su programa «2 Minutos con la Industria».



«Noticia: En 2023, Yamaha Venezuela reactiva sus operaciones de ensamblaje de motos en el país!!! Así lo informa Claudio Ippolito para #2MinutosEnLaIndustria con Orlando Camacho presidente de Fedeindustria», refiere el mensaje en Twitter.





En el programa «2 Minutos con la Industria», conducido por el presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, fue entrevistado el propietario de Venemotos, Claudio Ippolito, quien indicó la reactivación de la empresa y exaltó el momento que vive Venezuela para que nuevos empresarios se motiven e inviertan en el país.«Mi plan para 2023 es reactivar nuevamente la ensambladora», recalcó.El empresario aclaró que los problemas de suministro de partes y piezas de la marca japonesa de motocicletas obedecen a la carencia en la cadena de suministros por causa de la pandemia, pero «para el año 2023, se puede satisfacer todas nuestras necesidades para comenzar a ensamblar nuevamente».«Sabemos que Japón tiene actualmente un problema en la cadena de suministro de partes y piezas, por lo cual no puede cumplir con el despacho a varios países, sin embargo, ya para el año 2023 ellos podrán satisfacer las necesidades de los países y con ello empezar a ensamblar nuevamente», añadió.Asimismo, señaló que la razón principal de la suspensión en las operaciones de ensamblaje de la empresa fue básicamente producto de la pandemia del covid-19 a nivel mundial, mencionó el propietario de Venemotos.Recientemente, el presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, sostuvo una reunión con el ministro para Industria y Producción Nacional, Hipólito Abreu y empresarios, productores y representantes de ensambladoras de motos del país.Claudio Ippolito, propietario de la ensambladora Venemotos, recordó además que Yamaha tiene 61 años en Venezuela, apoyando los espacios productivos y deportivos extremos.«Este año cumplimos 61 años, hemos hecho mucho por Venezuela en la parte deportiva y productiva», agregó.En tal sentido, Ippolito comentó que Venezuela «es el único país que ha tenido dos campeones mundiales y cuatro campeonatos mundiales y no debemos dejar de mencionar y exaltar a Johnny Cecotto y Carlos Lavado», ambos campeones mundiales del motociclismo de velocidad.En cuanto a los nuevos emprendimientos y emprendedores en el país, Ippolito resaltó que «estamos en la era de rendimientos y es el momento apropiado para seguir invirtiendo en el país, donde podemos lograr muchos objetivos. Es el momento que lo hagan no le tengan miedo, aprovechen», finalizó.

